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台式服務業5大招呼語！他秀「超神哏圖」爆共鳴 全網笑翻：有聲音

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾指出，5種台灣服務業打招呼的「台式發音」，掀起一票網友共鳴。示意圖／ingimage
民眾指出，5種台灣服務業打招呼的「台式發音」，掀起一票網友共鳴。示意圖／ingimage

各地方講話口音不同，而多數台灣人講話習慣「黏在一起」，讓不少外國人經常聽不懂。日前，就有人在「爆廢1公社」分享5種台灣服務業打招呼的「台式發音」，掀起一票網友共鳴。

從原PO分享的「台式服務」哏圖中，可看見上面列出許多服務業經典的招呼語句，並幽默以「台式發音」呈現，包含「緩光臨，兩大一小嗎？這嗯請」、「鳥～蕭什麼？」、「報思～幫嗯上菜喔！」、「尖的餐點到齊喔」、「寫光您！」等。

「台式發音」的服務用語翻譯：

1. 緩光臨，這嗯請。→歡迎光臨，這邊請。

2. 鳥～蕭什麼？→你好～需要什麼？

3. 報思～幫嗯上菜喔！→不好意思，幫你上菜喔！

4. 尖的餐點到齊喔。→今天的餐點到齊喔。

5. 寫光您！→謝謝光臨！

照片一曝光，瞬間吸引2千多名網友按讚留言，「看著字沒什麼，念出來倍感親切」、「有聲音的圖片，哈哈」、「笑死，一定要連一起，簡潔有力」、「一開始還想說是在講什麼鬼，後來跟著念一次就懂了」、「彷彿在耳邊帶鼻音」、「秒懂」。

台灣人 哏圖

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