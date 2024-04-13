比牛仔褲還舒服！她上班改「1穿搭」回不去 網大讚：變胖也無感

每個人都有自己喜歡的服飾穿搭，近日一名網友分享，自從穿長裙上班後，發現真的很舒服，反而再也穿不回牛仔褲了，好奇「是否也有女生是這樣？」，貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「穿過長裙就回不去了」為題，指出近兩年都穿長裙上班，真心覺得穿長裙實在太舒服了，穿牛仔褲反而覺得很悶，不過穿長裙唯一的缺點是「變胖感受不出來」，好奇是否有跟她一樣的女生。

貼文一出後，多數網友持相同看法，紛紛表示「長裙愛好者舉手！長洋裝也超讚，上班短褲、短裙比較不正式，長褲又悶，長裙最方便」、「我也是，近年超愛買裙子，短裙、長裙都買，比褲子舒服多了」、「超級懂！我現在就是變胖完全感覺不出來」、「我的衣櫃裡全是長裙」、「沒錯！胖了會不知覺，再穿回牛仔褲時會發現」。

不過，也有部分網友點出穿長裙的缺點，紛紛表示「可是長裙好像不好騎車，所以想穿無法穿」、「穿長裙有時候蚊子會躲在裡面」、「水桶腰穿長裙沒腰身會很醜」、「沒辦法穿長裙，因為會直接變孕婦裝」、「天生肚子胖的人根本穿不了，視覺上整個人都很寬」、「會流汗的人腿會濕濕的」。