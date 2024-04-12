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她怨新北這2區交通很糟糕「窒息感超重」 在地人有感：鬼地方無誤

聯合新聞網／ 綜合報導
有女網友抱怨騎車進入中永和塞車塞到不行，整路上讓她很有窒息感，圖為新北市街景圖。聯合報系資料照片／記者張曼蘋攝影
有女網友抱怨騎車進入中永和塞車塞到不行，整路上讓她很有窒息感，圖為新北市街景圖。聯合報系資料照片／記者張曼蘋攝影

有一名女網友抱怨日前騎車經過中永和，因為路況不熟，再加上交通非常複雜，讓她整路上騎得壓力很大，很有窒息感，忍不住抱怨「中永和這到底是什麼鬼地方啊？」貼文也引起不少人的共鳴。

原PO在PTT發文表示前幾天要從新莊騎車去新店找朋友，考慮到經過中永和會比繞去台北還近，但因為很少去中永和，對於當地的路非常不熟，結果最後塞車塞了快一個小時才到新店。她說不知道是中永和的路太小，還是道路設計有問題，一堆大大小小的車子不論左轉、右轉還是直行，通通擠在一起。除了車子很多、路很小條以外，還一堆高架橋，讓她整條路上壓迫感超重。

原PO抱怨「中永和這到底是什麼鬼地方啊？感覺交通爛到一個爆炸欸，然後車子密度又超級高，窒息感超重」，她說騎在台北市就算塞車也不會有這種窒息感，下次寧願繞遠路經過台北，也不想再進入到中永和。

貼文讓不少人非常有同感，「非在地人開車騎車進去根本自找麻煩」、「從台北市中心搬到中和已經兩三年了，還是超級認同你，真的是鬼地方無誤」、「之前台北市太貴，只好租中永和，真的是住起來超級不舒服的，壓力也好大」、「開車千萬別進巷子，中永和的巷子在地人可能很熟悉很會抄捷徑，外地人千萬別做傻事」、「中和狹小巷弄一堆，根本八陣圖」、「中和路不開導航真的會迷路」、「我是土生土長永和人，我是不太會迷路啦，不過路確實有點窄，每天都會塞車」。

但也有網友幫忙緩頰，「中和永和都租房住過，好處是生活機能方便，巷子繞一下能找到不少好吃的小店」、「太擠扣分，但24小時都有東西吃，房租相對便宜」、「但對行人很友善，吃的又超多」、「非尖峰走環河很快，尖峰時刻走哪裡都一樣」、「環河路段很好走吧」。

塞車 永和

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