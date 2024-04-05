她驚見超商ATM旁多1機器「盼更多店有」 網眼睛一亮：我超需要

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

台灣超商數量多又便利，功能性也越來越強，連領錢存錢也可以在超商的ATM搞定。有一名女網友日前在某一間全家超商看到一台零錢機，搭配一旁的ATM，不僅可以繳錢也可以存錢，讓她覺得很實用，但不少用過的人暴露機台的缺點。

從原PO在臉書「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」貼出的照片看到，ATM旁邊多了一台「零錢繳費機」，不僅可以繳信用卡、保險費等多種費用，還可以跨行、自行、有卡、無卡存錢，單次交易數量上限是100枚，讓原PO看了相當驚喜，「第一次看到全家裡的ATM可以存零錢！這個功能超方便耶，許願能有更多店放這台」。

原PO說這台零錢繳費機要搭配一旁的ATM來操作，會有一個介面是存零錢，然後再把零錢放到旁邊的零錢機去辨識。

貼文也讓不少人眼睛為之一亮，「好酷」、「很需要有存零錢機器」、「哇！超讚耶，這樣我好幾公斤的零錢就可以進去了」、「超需要啦」、「酷耶！我只知道國泰的有」、「我覺得超方便的，我都積一堆零錢然後去霸佔機台」、「越來越多ATM旁邊有這個東西」、「許願能有更多的店放這台」。

但更多使用過的人抱怨連連，「這個投幣機超難用，國泰可以多學中信ATM投幣機，把零錢整個倒進去就好也比較不耗時」、「完全不方便，一次只能投100枚硬幣」、「如果是他行銀行要收15元手續費」、「存少零錢還可以，存多零錢會累死你，投幣限制只能存100枚，光退卡又插卡的，就夠麻煩了」、「曾經用過，超難用！10元的辨識度也不好，投了一堆都被退出來，要一直反覆投入，後面有人在等的話壓力超大」、「用過一次，硬幣的辨識度太低，導致容易當機」。