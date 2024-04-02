雞腿便當漲到145元 一票網友看菜色傻眼：怎買得下去？

現在萬物齊漲，尤其餐飲業隨著電費、人力成本上漲，漲幅更是讓民眾「很有感」。日前有位網友抱怨，他去買雞腿便當，原本只要140元，老闆說「共體時艱，要漲價5元，現在一個便當變成145元」，讓他崩潰問「有卦嗎？」

一名網友在PTT發文，並貼出一張雞腿便當的照片，只見有一隻滷雞腿、滷蛋、滷豆腐、高麗菜、筍乾，以及淋上肉燥的白飯，但原PO指出「老闆說這份雞腿便當漲5元，得要145元了，他說一起共體時艱，這樣有卦嗎？」

文章曝光後，引來網友熱議「145元什麼鬼？我這邊雞腿便當才120元」、「這樣要145元？配菜那麼鳥，很盤子耶」、「認真說，我在台中買雞腿便當才70元」、「這樣145元你還敢買下去？」、「一定是滷蛋把價格拉高吧，配菜有夠爛的」、「共體時艱？這麼貴別吃了吧！」、「南部只要80元」、「145元？這應該是地段很貴吧！」、「這看起來很難吃，還要145元，怎麼買得下去啊！」、「滷的還這麼貴喔，145超盤」、「有夠盤，189元都能買好市多烤全雞了」。

但也有網友認為價格合理，指出「用3年前的物價來看當然覺得貴，但別忘了現在薪資也有上漲」、「其實炸的很容易不新鮮，懂吃的都叫滷的，而且太便宜的你敢吃嗎？」、「如果是台灣的雞肉就還好，現在一堆美國雞肉都會有噁心的腥味」。