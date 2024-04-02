快訊

愚人節玩笑騙去國際...台網紅喊巴菲特炒台積電 法界：放話「拿破崙被殺」有罪

芬蘭爆發校園槍擊案！3學童受傷、未成年嫌犯遭逮 學生急call父母稱目擊

用餐完身體不適「吐出膽汁」！台中餐酒館疑食物中毒 不適患者皆吃了這道料理

雞腿便當漲到145元 一票網友看菜色傻眼：怎買得下去？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友曝雞腿便當漲價到145元，讓許多人直呼「太貴了！」圖擷自PTT
一名網友曝雞腿便當漲價到145元，讓許多人直呼「太貴了！」圖擷自PTT

現在萬物齊漲，尤其餐飲業隨著電費、人力成本上漲，漲幅更是讓民眾「很有感」。日前有位網友抱怨，他去買雞腿便當，原本只要140元，老闆說「共體時艱，要漲價5元，現在一個便當變成145元」，讓他崩潰問「有卦嗎？」

一名網友在PTT發文，並貼出一張雞腿便當的照片，只見有一隻滷雞腿、滷蛋、滷豆腐、高麗菜、筍乾，以及淋上肉燥的白飯，但原PO指出「老闆說這份雞腿便當漲5元，得要145元了，他說一起共體時艱，這樣有卦嗎？」

文章曝光後，引來網友熱議「145元什麼鬼？我這邊雞腿便當才120元」、「這樣要145元？配菜那麼鳥，很盤子耶」、「認真說，我在台中買雞腿便當才70元」、「這樣145元你還敢買下去？」、「一定是滷蛋把價格拉高吧，配菜有夠爛的」、「共體時艱？這麼貴別吃了吧！」、「南部只要80元」、「145元？這應該是地段很貴吧！」、「這看起來很難吃，還要145元，怎麼買得下去啊！」、「滷的還這麼貴喔，145超盤」、「有夠盤，189元都能買好市多烤全雞了」。

但也有網友認為價格合理，指出「用3年前的物價來看當然覺得貴，但別忘了現在薪資也有上漲」、「其實炸的很容易不新鮮，懂吃的都叫滷的，而且太便宜的你敢吃嗎？」、「如果是台灣的雞肉就還好，現在一堆美國雞肉都會有噁心的腥味」。

便當 漲價 雞腿 電費

延伸閱讀

清明節也戰南北！他不解「潤餅包油麵」 網喊：口感變好、份量加倍

意見多、拒幫忙…他和「大媽團」東京旅遊 第2天爆氣直接放生

天花板污漬會移動！樓上鄰居一番話 她驚覺真相不單純求解嚇壞

生日變忌日！蛋糕下肚全家狂嘔 女童「口超渴」全身發冷身亡

相關新聞

雞腿便當漲到145元 一票網友看菜色傻眼：怎買得下去？

現在萬物齊漲，尤其餐飲業隨著電費、人力成本上漲，漲幅更是讓民眾「很有感」。日前有位網友抱怨，他去買雞腿便當，原本只要140元，老闆說「共體時艱，要漲價5元，現在一個便當變成145元」，讓他崩潰問「有卦嗎？」

漲聲響起！鹹酥雞隨便點200塊 網嘆「不如吃速食」

外食族有感物價連連飆漲，而電價4月起確定再漲11%，讓許多民眾擔心牽動餐飲售價。一名網友就透露，自己久違點了鹹酥雞和炸物，發現分量不大但要價200元，對此，其他網友紛紛直言，「這個月會再漲」、「現在滷味才誇張」。

暖炸！高鐵一廣播求援「這群人」秒起身 乘客回憶：眼眶紅了

日前，有民眾在搭乘高鐵南下117號列車時，突然聽見車上廣播呼叫醫療人員協助，結果竟看見多名乘客快速走向最後一節車廂，讓原PO雞皮疙瘩全都起來，感動直呼「真的讓人感到滿滿的溫暖」。

他好奇「台南紅球」為何引關注？ 內行解析：突破框架的藝術

紅球台南歷史街區策展行動昨（31）日展於台南公園念慈亭，吸引許多民眾圍觀，也掀起網路討論。有網友好奇「這個紅球塞在古蹟門口要做什麼？到底是什麼操作？」對此，許多網友分享看法「類似黃色小鴨這種公共藝術吧」。

港片為何沒落？ 網歸納幾原因：1類型太重複

現在串流平台很夯，不過仍有許多經典港片佔據觀眾的心，像是周星馳演的《九品芝麻官》、《少林足球》，周潤發演的《賭神》，成龍演的武打片，梁朝偉、劉德華演的《無間道》等都膾炙人口。日前就有網友指出，最近十年港片根本沒有什麼代表作，「香港電影是不是只能成為一代人心中的記憶了？」對此，許多網友認為「警匪片太多了，沒有新題材」。

「乖乖」保佑機台還護德國火車？話題釣出廠商回應 網笑翻：年度第一名

今日（4/1）是一年一度的愚人節，不少民眾都準備好各種整人招數。對此，「德國在台協會」也於臉書粉專上開玩笑稱，德國國鐵最近與台灣某餅乾製造商展開合作，未來將不再誤點，不只笑翻一票網友，更釣出餅乾製造商本尊回應。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。