漲聲響起！鹹酥雞隨便點200塊 網嘆「不如吃速食」

外食族有感物價連連飆漲，而電價4月起確定再漲11%，讓許多民眾擔心牽動餐飲售價。一名網友就透露，自己久違點了鹹酥雞和炸物，發現分量不大但要價200元，對此，其他網友紛紛直言，「這個月會再漲」、「現在滷味才誇張」。

原PO昨（1）日以「現在鹹酥雞隨便點都要200塊？」為題，在PTT八卦版上發文表示，自己很久沒吃炸物了，最近心血來潮點了鹹酥雞、魷魚、四季豆和甜不辣，整單價格竟然要200元。他認為自己點餐的份量沒有特別多，傻眼感嘆很誇張，「重點鹹酥雞攤都沒標價真的超黑，200我不如去吃麥當當」。

貼文發出後，網友們無奈回應，「你多久沒點了？」、「還有沒標價的喔，那你幹嘛吃那間？」、「我這裡要250」、「我隨便夾3、400，南部」、「200根本點不了什麼了吧」、「200是能點啥，隨便都500」、「鹹酥雞+魷魚隨便都破百，這還是一份」、「點個甜不辣一份、豬血糕兩片就60了，然後還只有一小包」、「很多養雞場常常禽流感，成本很高」、「鹹酥雞還好，現在滷味才誇張」。

也有網友指出，受到電費的影響，餐飲價格可能再漲，「太便宜了吧，這個月會再漲」、「200算普通吧，電費漲原料也跟著漲」、「電價準備，現在是200，之後你點三樣就破200」、「為了未來會漲的電費，先漲價不行嗎？」、「電費漲，我們店家也沒辦法」。