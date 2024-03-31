住北海道十大好處！日本人瘋狂強調1點 一票台人點頭：光它就完勝

台灣人愛日本，其中位於整個島最北端的「北海道」更是超人氣，春夏花朵繽紛，秋季則有美麗的紅葉，而冬天還有白雪美景。不只旅遊吸睛，以居住的角度來看，有日本網友整理出十個住在北海道的好處，引起熱議。

旅日台灣作家「魚漿夫婦」在臉書粉專分享該名日本網友的整理，居住北海道的十大好處分別是：

貼文曝光後，台灣網友也紛紛表示，「沒有蟑螂真的是重點！」、「沒有蟑螂、沒有螞蟻，吃完的碗盤丟著也不會吸引各類昆蟲」、「光一直在重覆的那點就完勝耶」。不過也有網友指出，「住在北海道的朋友說，現在已經有蟑螂了」、「本來就有唷，但是都在飲食店裡的樣子，一般的住宅裡不會有，夏天也沒有。By住在北海道的人」、「有其他蟲我記得，很多雪蟲」。

另外，網友們也分享喜歡北海道的原因，「北海道也沒有蚊子」、「水質超級無敵棒」、「鮮奶和霜淇淋超好吃」、「路很大條，是日本唯一適合開大車體驗宏偉風景的地方」、「還可以加上遷移去北海道好幾代的家庭村落，因為拓荒精神，大多容易接受外來客，不像本島鄉下老人很排外」。