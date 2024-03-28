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台北橋機車道塞爆 1畫面曝光讓眾人超羨慕：以後我也要買紅牌

聯合新聞網／ 綜合報導
三重往台北市的台北橋，昨天因號誌異常導致嚴重塞車，有網友就PO出當天照片，只見橋的兩側嚴重堵塞，但中間車道卻空蕩蕩，僅有一輛重機行駛，讓原PO看了很羨慕。 圖擷自爆廢公社公開版
三重往台北市的台北橋，昨天因號誌異常導致嚴重塞車，有網友就PO出當天照片，只見橋的兩側嚴重堵塞，但中間車道卻空蕩蕩，僅有一輛重機行駛，讓原PO看了很羨慕。 圖擷自爆廢公社公開版

昨天（27日）新北市三重台北橋出現嚴重壅塞情形，許多機車騎士從橋上一路塞到橋下的平面道路，滿滿的機車海讓人瞠目結舌，而造成堵塞的原因竟是因為台北端號誌疑似故障所造成，讓不少趕著上班的民眾氣憤又無奈。有網友分享當天的照片，只見兩側嚴重回堵，但中間的汽車道卻沒半輛車，僅一台重型機車奔馳而過，讓不少人看了很羨慕這名重機騎士。

昨天上午正值上班時間，三重往台北的台北橋上擠了滿滿的機車，一路延伸到橋下的平面道路，導致要上橋和下橋的汽車全因機車回堵而無法動彈。經調查發現，原來是台北端號誌原本有120秒綠燈，卻變成30秒綠燈，才造成交通壅塞，經過檢修並派員警現場指揮，才紓解車流。

有網友就在臉書「爆廢公社公開版」分享當天台北橋的照片，只見左側上橋要往台北市的機車道和右側要下橋的車道，全都堵塞無法動彈，反倒是中間的汽車道空蕩蕩的，僅有一輛紅黃牌的重型機車奔馳而上，原PO看了也苦笑地說「我以後長大也要買紅牌」。

照片引起眾人熱議，「紅黃牌的價值這裏顯現出來」、「黃牌就可以了，之前通勤上班，方便很多」、「這就是路權」、「改天換汽車道塞車之後，重機就會出現在機車道了」、「車多只是塞車的部分原因，慢車、三寶、違規等因素，給你50米寬，還是會把你塞滿滿堵死死啦」、「宛如大官出巡，車道淨空，前導車探路一般」、「果不其然，又引來一堆歧視重機的酸民了」、「外國人歡迎來到台灣！台灣最有名的景點~機車瀑布」。

三重 機車騎士 重機

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