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台灣獨有！外國人讚早餐店吐司超美味 饕客揭密：「醬料」是靈魂

聯合新聞網／ 綜合報導
一位馬來西亞網友好奇，為何台灣早餐店的吐司特別美味，想了解它的製作方法。早餐店示意圖。圖／聯合報系資料照片
一位馬來西亞網友好奇，為何台灣早餐店的吐司特別美味，想了解它的製作方法。早餐店示意圖。圖／聯合報系資料照片

台灣的早餐文化盛行，近年更成為許多外國觀光客指名要體驗的在地行程之一。日前一位馬來西亞網友於小紅書上發文大讚，台式早餐店販賣的培根蛋吐司特別好吃，想知道它的製作做法為何？貼文一出，吸引不少台灣人回應，更有「內行」的網友指出，這類吐司之所以好吃，秘訣就在於添加了「台式沙拉醬」

針對原PO的疑問，網友們紛紛為其解惑，指出關鍵就在台式沙拉醬，「我曾經在早餐店打工，就是吐司塗台式沙拉醬、放煎蛋灑胡椒、加番茄醬，再放培根、小黃瓜這樣」、「靈魂是沙拉醬！」、「最難找的真的是透明鼻涕醬」、「抹醬是靈魂！還有胡椒鹽」、「主要在於沙拉醬，要不然三明治吃起來口感就是乾，沙拉醬不是超市賣的那種」。

有人想了解台式沙拉醬的做法，對此，一位親戚在台灣開早餐店的網友表示，「沙拉醬的做法及材料很簡單，就是蛋、糖、鹽、沙拉油、檸檬或醋」、「先將蛋、糖、鹽放進大鍋裡，用中速攪打至發泡即可。再將油一匙一匙加入，同樣用中速攪打，一開始油要慢慢加，後面可以慢慢地越加越多」。

另有網友表示，除了沙拉醬之外，烤過的吐司也很重要，「應該先將吐司放進電烤箱」、「吐司放烤箱或用平底鍋煎至兩面上色」。

此外，還有不少饕客分享其他台式早餐店必吃的清單，「下次試試夾薯餅蛋加巧克力醬」、「點這個再配上冰奶茶，舒服」、「火腿蛋吐司百吃不厭」、「推薦草莓醬吐司夾蛋」。

台灣人 吐司 早餐店

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