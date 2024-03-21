台灣Buffet比國外頂級還貴？ 內行人點出1策略：餐點是附加

吃到飽餐廳菜色豐富，備受國人歡迎。不過一名網友20日指出，美國拉斯維加斯自助餐也才80元美金（約2,548元新台幣），好奇拋問「為什麼國外的Buffet比台灣還便宜？」許多內行人對此直言，是店家的行銷策略所致。

原PO以「為什麼國外的Buffet反而比台灣便宜？」為題，在PTT八卦版上發文表示，自己看YouTube影片，裡面介紹法國最頂級Buffet的價格一個人台幣2000元有找，還有拉斯維加斯大型Buffet，不含服務費也只要80元美金。他認為如此價格比台灣還要划算，因此詢問「為什麼歐美的餐廳很貴，吃到飽卻這麼便宜呢？」

話題拋出後，一票網友無奈直言，「台灣所有東西都比國外貴」、「台灣人太有錢」、「吃粗飽，台灣搞一些有的沒的才那麼貴」、「台灣的Buffet應該不少付給店租」、「台灣只有薪水跟水電便宜的優點」、「島嶼很多原物料與物資都要靠進口」、「台灣本地畜牧小又沒什麼資源，美國隨便肉都便宜」、「國外貴人工，但食材便宜」。

有網友分享，「東南亞的Buffet食材又頂又便宜」、「我上禮拜去越南的百貨公司，裡面一堆吃到飽不到台幣400，更不用說其他地方的吃到飽有多便宜」、「美國還有10美的Buffet，有牛排吃到飽」、「日本剛回來有吃Buffet，蝦、蟹、松阪牛、鮭魚卵、一大堆新鮮生魚片吃到吐，加海景房溫泉房才5千初」、「新加坡同等的Buffet也比台灣便宜…」。

不過有內行人點出，便宜價格可能是店家的策略，「拉斯維加斯是因為跟賭博掛勾，用餐點留住賭客才採用便宜策略吧」、「那種很多都是附加的吧，有些Buffet還限制要住宿才能訂位」、「拉斯維加斯是因為賭場要留你下來，不太一樣」、「那是特例，拉斯維加斯的住宿也不貴喔，但那是因為他們有賭場的紙醉金迷，其他的不過是附加價值，算是半買半送」。