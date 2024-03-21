台灣年輕人「戀愛5件套」 陸網友稱羨：品質好又便宜
許多情侶會一起出遊，讓感情升溫。日前，一名陸籍配偶在「小紅書」分享，她和台灣老公的出遊行程，包含基隆海岸線鐵道騎自行車、基隆廟口夜市、平溪放天燈、陽明山看日落與大安森林公園散步，並稱其為「戀愛5件套」。
原PO以「在台灣，不太花錢的戀愛5件套」為題拍片稱，台灣老公國中時在國外讀書，畢業之後就到大陸上海工作，很少回到台灣，所以兩人不曾一起體驗過台灣年輕人在談戀愛會做的事。
原PO表示，今年是第一次和老公一起到台灣過年，因此兩人決定重返18歲，「把逝去的青春，一次性追回來」。他們第一站選擇到「基隆海岸線騎自行車」，途中兩人還經過七彩光雕隧道，浪漫的場景讓她忍不住大讚「不敢想像小朋友們，來這裡會有多喜歡」。
接著原PO和老公還一起體驗「基隆廟口夜市」、「平溪放天燈」、「陽明山看日落」及「大安森林公園散步」，影片最後她計算出兩人的約會開銷，並扣除路費，總計消費新台幣2200元，開心直言「真不錯」。
貼文底下，許多大陸網友羨慕表示，「哇！我沒去過你們介紹的點誒，感覺很有趣，謝謝分享」、「台灣最棒的是很多景點是免費的，裡面的消費和外面一樣，品質也是槓槓的（大陸網路用語，意指品質很好）」、「台灣真的好舒服啊，等著衝過去，追曾經台劇的青春」。
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