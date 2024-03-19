他問為何「高麗菜」只有台灣產才好吃？網揭密：料理方式是關鍵

台灣農業發達，水果、蔬菜等農產品的種類豐富，深受國人喜愛。一位網友發文表示，他在國外曾買過當地種植的高麗菜，但吃起來遠遠沒有台灣高麗菜美味。他好奇，是什麼原因讓台灣的高麗菜特別好吃、一年四季脆又甜？貼文一出便引起熱烈討論，不少買過進口高麗菜的網友深有同感，有網友則指出，這和種植的品種有關，各國食材會適應當地料理方式。

原PO在PTT上以「為什麼台灣高麗菜世界好吃？」為題發文表示，台灣的高麗菜一年四季都脆又甜，自己過去在澳洲時曾吃過當地的高麗菜，雖比籃球還大顆，但嘗起來又韌又苦，而近日他在日本買高麗菜，吃起來的口感同樣不佳，讓他突然理解，為何國外煮火鍋都放白菜而非高麗菜。原PO也好奇，究竟是什麼原因導致台灣的高麗菜特別好吃？

對此，不少吃過國外高麗菜的網友深有同感，「以前在美國買高麗菜跟塑膠一樣」、「之前吃過某國的，真的像塑膠、超難吃，吃不下去」、「吃過韓國進口的，又硬又難吃」、「澳洲很多地方都是賣苦的」，也有人表示，台灣高麗菜很受外國人喜愛，「真的，越南人也愛，明明就都亞洲國家」。

有網友認為，高麗菜之所以好吃，是台灣改良後的成果，「台灣農業改造很強啊」、「改造過的，一堆水果也是」、「台灣農業真的強」。不過也有人指出，國外食用高麗菜的方式不同，用進口的菜來料理，口感自然較差，「國外的高麗菜大多是用來生吃」、「國外重視儲存運送，甘藍像塑膠片一樣，不過現在也有比較軟一點的品種了」、「各國的食材會適應當地的料理方式，說台灣的好吃，那是因為別國不太用來炒」。

而根據報導，目前最受台灣人喜愛的品種「初秋」源自日治時期。當時一名新北農民將中國大陸引入的高麗菜，自行改良成抗熱品種「葉深」，後又被拿來與日本品種交配，最後發展出具抗熱性、能在夏天種、秋初收成的「初秋」，該品種在台灣的市占率約七成。

另外，尖頭好吃的高山高麗菜則與國民政府來台有關。1950年代開拓中橫公路，為了補給修路榮民的糧食，就近在梨山開闢武陵、清境（見晴）、福壽山、西寶等農場，試種溫帶蔬果，在高山日夜溫差的涵養下，梨山高麗菜甘甜清脆，相當受歡迎，也定義出台灣高麗菜的美味標準。

近年，農政單位也開發出台南一號（夏初秋）、台中一號等品種，期望能在平地種出類似高山高麗菜的甜脆。