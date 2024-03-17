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台灣超市霸主！網分析全聯2優點 內行曝「快速崛起」策略

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯門市超過1100家，主要社區商圈都可看到。圖／聯合報系資料照片
全聯門市超過1100家，主要社區商圈都可看到。圖／聯合報系資料照片

連鎖超市全聯福利中心」商品眾多且價格實惠，受到不少台灣民眾歡迎，截至今年（2024）1月31日止，分店數更多達1165家。就有PTT網友好奇，全聯是如何在快速崛起，吸引不少消費者。

原PO指出，30年前的全聯規模很小，唯一的優點就是便宜，是許多婆婆媽媽的愛店。然而，隨著時間的推移，如今全聯竟成為闔家歡樂的商家，不論年老婦幼都愛去全聯消費，於是他好奇提問「為什麼全聯可以一統天下？」

貼文底下，許多網友認為價格低廉、選址為2大優點，「全聯就是定位在大賣場跟超商中間的超市價」、「人家全聯在多數鄉下至少開一間，婆媽也會去」、「它的點都設置得滿好的，很多社區一樓就是全聯，有時附近也不一定有超商」、「覆蓋率略輸超商，但價格便宜多了」。

對此，網紅「雪倫」曾拍片指出，全聯現在導入一個很重要的策略是「PX Pay」，為其增加一大筆可利用金流。另外，全聯若發現某一商品賣得不錯，就會和該品牌談代工，與其他便利商店做法不同，所以很多廠商願意和全聯合作發展，「這也是它（全聯）可以短時間這麼快速發展的原因」。

雪倫接著分享全聯過去做社會公益的案例，於2016年推出的「老鷹紅豆銅鑼燒」為全聯首款生態產品，台灣當時有大量老鷹因農藥而死亡，於是全聯向農民提議全數收購紅豆，並要求種植時不要放非法農藥，鼓勵更多農友投入「友善大地、永續生態」的行動。

PTT 全聯 超市

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