以為台灣「破舊又落後」！脫北者一搭高鐵秒改觀 全程驚呆：北韓真的不能比

台韓情侶Youtuber「KT story」經常分享台灣與南韓的文化差異，近日邀請脫北者金西雅來台旅遊，並帶她體驗台灣高鐵。首次的搭乘體驗，顛覆金西雅對台灣「破舊、落後」的印象，直呼「北韓真的不能比較」。

KT story頻道14日發布新影片，脫北者金西雅受邀進行搭乘高鐵初體驗，從高雄左營站出發，搭到台南站。一走進左營高鐵站，金西雅就頻頻稱讚空間很大、很乾淨，給她一種「國際機場」的感覺，看到站內滿滿的商家也感到不可思議。

她解釋，因為北韓平壤車站特別破舊，也沒有像台灣一樣自動化售票的機器，車站裡更沒有任何商家。金西雅提到，在北韓搭火車非常耗時，去長白山要花一個月的時間，有時火車故障，甚至會被迫停在原地2個星期，且如果食物準備不足，就會在車上挨餓，因此很多人在火車裡過著乞丐般的生活。

上高鐵後，金西雅不斷稱讚高鐵外觀顏色很新、很漂亮，連座位也十分乾淨，更大讚台灣人排隊十分守秩序。她表示，高鐵的座位看起來很高級，商務艙座位更是十分寬敞，對於可以轉向的座位，也感到很新奇。

不過一搭上高鐵，金西雅就立刻覺得頭暈，因為北韓火車時速只有30公里，高鐵時速300公里讓她驚呼「速度很快」，但卻也意外安穩，「屁股都還沒坐熱、飲料還沒喝完就到了」。

在高鐵上，金西雅體驗了高鐵便當、飲料，並參觀車廂連結處的販賣機和哺乳室，對車上每個細節都感到神奇，直呼「像是來到新世界，車上什麼都有！」她透露，其實原本來台灣時，打算下飛機後搭高鐵到高雄，但當時擔心車會很破舊，怕路途太辛苦而選擇不搭，沒想到高鐵居然如此方便，「真的很值得一搭」。