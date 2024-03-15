社工被上銬畫面太衝擊！網憂：若被判無罪誰還她新的人生？

北市1歲男童「剴剴」疑似遭保母虐待致死，負責該個案的陳姓女志工因為偽造文書、過失致死等罪行被依法送辦，女社工雙手被上銬帶走的畫面引發社會衝擊。網友擔心，「若是最終判定社工不起訴或無罪，誰能還她新的人生？」，引起兩派熱議。

檢警偵辦一歲男童「剴剴」疑遭保母虐死案，拘提兒福聯盟陳姓女社工上銬移送，畫面透過媒體傳播震驚各界，基層炸鍋。

一名網友在論壇Dcard以「如果最後社工不起訴或無罪，誰能還她新的人生？」為題發文表示，他看到社工被上銬的畫面感到十分衝擊，他無法理解檢警做法，也對社會氛圍感到失望。

該網友說，這已經不是第一次在被告被判決有罪確定前，就被媒體、輿論等推定有罪的情況。他以過去的命案舉例，「大家還記得媽媽嘴命案的呂老闆、女模命案的梁小姐、去年逆轉的高雄保母案嗎？這些都是曾經佔據媒體版面被千夫所指的『被告』，後來不起訴、無罪確定了，媒體卻只輕輕帶過報導」。

該網友表示，媒體及輿論對當事人帶來的傷害，他們必須用一輩子去抹平，甚至永遠無法遺忘這些傷痕，他擔心舊事重演，「如果最後社工不起訴或無罪，誰能還她名譽與隱私？」

其他人則留言「媒體跟輿論真的很暴力」、「勿忘新北幼兒園餵藥案那些冤屈的幼兒園老師，不久前也是被獵巫，又有誰幫她們平反？」、「現在很多人才在事後解讀那些照片，說什麼眼神明顯在求救、變得非常瘦，但是老實說我是看不出來，不知道是不是因為沒生小孩的緣故，如果真的那麼明顯，阿嬤也沒有發現啊」。

不過也有人表示「哪有一歲的小孩會換牙的？有些小孩一歲牙齒也才剛長齊你就說他搞不好在換牙所以掉4顆牙是正常的，如果是被外力撞斷的至少要去追查到底是撞到什麼才能一次性掉4顆牙吧！再來，骨折。小孩子骨頭較軟所以或許較容易骨折沒錯，但難道你負責的一歲小孩在不確定原因的情況下腳骨折了你難道不用去看嗎？」、「小生命這樣被虐死，社工幾次探訪都沒發現異狀 接受磨牙會掉四顆牙齒這種鬼話，講真的無法說服社會大眾社工有善盡其責任」。