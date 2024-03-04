「端午＋中秋禮金」喊價6萬7！ 保母1理由她傻眼：驚訝到說不出話

現今有不少雙薪家庭在孩子出生後，會花錢請保母幫忙照顧。不過，一名女網友在Dcard發文稱，她因為要回職場上班，便不斷尋找保母，近日接到一通保母來電，對方卻直言「端午與中秋禮金各收費3萬3500元」，讓原PO非常驚訝。

原PO表示，她產後決定回職場上班，因此不斷打電話、傳簡訊尋找保母，最近接到一通保母來電，對方稱還有托收名額，便開始報價「月費1萬7000元（顧嬰10小時）、年終1萬7000元、端午禮金3萬3500元、中秋禮金3萬3500元」。

原PO透露，當她一聽到端午與中秋禮金各收費3萬3500元後，感到非常疑惑，立刻詢問對方是否報錯價，該名保母則解釋「這是付年費的概念」。她坦言，自己了解保母這個行業很辛苦，但高額的禮金仍讓她驚訝到說不出話，忍不住直呼「是我脫離這個社會太久嗎？還是保母的費用就是這樣？」

貼文底下，許多網友紛紛表示，「禮金比年終還要高？真的覺得她多打一個0」、「難怪這個保母會有名額」、「說年費有點好笑，難道她每天都在過三節嗎？」、「禮金是在開玩笑嗎，在外面公司，三節加起來都沒一萬」、「這個金額太誇張了，再多找幾個問問」。

不少媽媽也分享自己的經驗，「我台中，一個月15000元、三節各3600元、年終一個月，我覺得蠻合理的～」、「我桃園，月費15000元、副食品1500元、年終15000元，保姆不收其他禮金…看到禮金的金額我嚇到了」、「我的保姆三節是3600元」。

後續，原PO在留言區回應，她認真的向該名保母確認過費用，「一開始我也以為多打一個0或3，結果都不是」，對方則自稱目前帶3名孩子。

據了解，各縣市針對日間托育與全日托育的收費標準不同，日間托育以每日10小時、每週收托5天為原則，收費以每月30天計算，雙節（端午、中秋）的禮金則交由雙方協議。