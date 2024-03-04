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男大生租屋竟天天被鬼壓床！ 為押金只好「每日唸經」：快受不了

香港01／ 李納德
有名男大學生在學校附近租了較便宜房間，卻遇到「鬼壓床」，即使去找廟宇師傅「收驚」都沒用。示意圖／ingimage
有名男大學生在學校附近租了較便宜房間，卻遇到「鬼壓床」，即使去找廟宇師傅「收驚」都沒用。示意圖／ingimage

每晚唸經都沒用？有名男大學生在討論區「Zuvio」發文，稱因為抽不到大學宿舍而在學校附近租了較便宜房間，但最近經常出現「鬼壓床」，甚至「夢到男生上吊」，即使去找廟宇師傅「收驚」都沒用。他無奈稱，自己來自單親窮困家庭，租樓時已付大筆押金，住不滿1年就無法取回，「只能每天去廟裡面去唸經」。對此，有網友建議他查一下自己是否租到凶宅，如簽約時房東沒告知，他仍有機會討回押金。

「鬼壓床」在醫學上的學名被稱為「睡眠癱瘓」或「睡眠麻痺」，大多因為睡眠品質差及睡眠不足引致，好發於仰睡、青少年及年輕成年族群，更可能會大腦仍處於夢境而產生幻覺。

該男大生以「租屋遇到鬧鬼房又簽了合約」為題稱，他因為沒有抽到學校宿舍，便要出去租屋住，但自己沒什麼錢，只好住在學校附近租金較為便宜的地方，「當然環境比較沒那麼好，租進去後我先給一筆大大的押金」。他透露，自己來自比較窮的單親家庭，目前生活很困苦。

原PO表示，搬進去一段時間後，現在幾乎每晚都會「鬼壓床」，直呼「幾乎都被鬼壓床就算了，還會夢到有個男生上吊，然後會自己解開繩子來抓我」。原PO事後去「收驚」，寺廟的師傅告知其租住處可能有「不乾淨的東西」。

雖然很想搬走，但原PO表示真的沒辦法，因為未住滿1年押金會收不回來，「我沒有錢了但又不想跟鬼住」，每晚被「糾纏」也快把他逼瘋。明明去收驚但沒什麼效果，「只能每天去廟裡面去唸經」。目前他已經快受不了，正考慮是放棄押金還是有什麼辦法。

網友認為其經歷「好可怕」，提議先去查詢租屋處是否凶宅，如果簽約時業主沒有告知，他仍有機會取回押金，「這個必須要房東退錢」。部份人提醒原PO要認真考慮，「是要跟自己過不去還是跟錢過不去」，如已嚴重影響生活，可以問一下租屋的同學有沒有地方暫住，或者將情況告知學校宿舍老師，看有沒有空房間。

網傳不少「靈異事件」涉及鬼壓床，醫學上的學名被稱為「睡眠癱瘓」或「睡眠麻痺」（Sleep paralysis），即在睡眠的快速眼動期出現睡中異常，患者身體處於睡眠狀態，但意識卻已清醒的現象。

由於人處於睡眠狀態，負責傳遞感覺訊號的丘腦會阻隔訊息傳送至皮質區，使中樞神經系統無法與周圍神經系統產生連結，身體許多感官能力及肌肉張力降到最低。鬼壓床除了會令身體無法動彈，還可能因大腦處於夢境中而產生幻覺。鬼壓床問題大多由睡眠質疑差及睡眠不足引致，好發於仰睡、青少年及年輕成年族群。

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文章授權轉載自《香港01》

凶宅 睡眠 鬼壓床

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