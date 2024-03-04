租金貴！「4種店」仍屹立不搖 網揭賺錢真相：孫子每人擁5房

台灣房價不斷飆漲，使租金也跟著上漲。日前，有網友在PTT指出，在鄉下地區租金貴的店面，幾乎只有4種店能屹立不搖，好奇提問「怎麼這些店一直歷久不衰？」貼文一出引發鄉民熱議。

原PO表示，他住在鄉下地區，最近發現不少租金貴的店面都是「銀行、眼鏡行、體育用品社、速食」4種店在經營，就連在台北也是如此。他透露，自己能理解銀行與眼鏡行為何能屹立不搖，但不解體育用品社的經營模式，好奇直呼「賣體育用品利潤能有多高？怎麼還是這些店一直歷久不衰？」

貼文一出，引起網友熱烈討論，「手機配件店也不少」、「還有藥局啊，24小時的」、「現在藥局、藥妝店真的一大堆」、「體育用品店也還好」、「彩券行比較誇張」；其中不少網友加碼點名安全帽店，「最近安全帽（店）跟大樂透投注站變好多，還有藥局」、「安全帽店最詭異吧，到底怎麼生存的？」、「說安全帽店的真的內行」。

部分網友則透露眼鏡行經營內幕，「眼鏡行我舅公50年前，就說成本只有1成，他孫子每個人都5間店面在板橋了」、「眼鏡的利潤嚇死人」、「眼鏡行超好賺，有些人配一副好幾萬，賣隱形眼鏡應該利潤也不低」、「眼鏡行一個小小店面可以請7、8個人才好賺」。