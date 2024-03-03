教霸占YouBike挨批！他嘆YT《反正我很閒》只紅1年 網熱議：水準掉超多

北市於2月28日起恢復YouBike「前30分鐘免費」政策，不過尖峰時段無車可借仍讓民眾十分苦惱，然而YouTube頻道《反正我很閒》成員鍾佳播竟在IG發布短影音，教使用者如何霸占YouBike引發熱議，更被北市交通局長嚴厲譴責，鍾佳播也於昨（2）日道歉並刪除影片。對此，有許多網友好奇，擁有72.6萬訂閱的《反正我很閒》在當年是如何爆紅。

一名網友在PTT以「反正我很閒當年怎麼紅的？」為題表示，幾年前疫情剛爆發時，YouTube頻道《反正我很閒》突然爆紅，影片中不少經典台詞，如「卑鄙源之助」和「人民的法槌」更成為許多網友的愛用哏。他指出，該頻道近年關注度快速下降，不解提問「他們真的就是紅大概那一年而已，他們當時到底怎麼爆紅的啊？只有那一陣子的電波有對到大家嗎？」

貼文一出，立刻引起網友熱烈討論，「挖礦那篇很神」、「靠人民的法槌爆紅」、「爆紅的那片是去山上錄影，助理忘記帶記憶卡」、「疫情紅利啊，大家都在家刷YT」、「劇本很完整、很流暢，一些細節也處理得很好，加上開始使用一般Youtuber會用的跳接後，讓影片的節奏更合觀眾胃口」、「前面影片的隱喻都很深啊，外包大怪鳥之類的」。

還有網友指出，自從元老李基誥（猛將）離開後，就鮮少關注該頻道，「自從猛將離開後，一蹶不振」、「猛將是他多年好友，很多影片也都有用到猛將的資源，成立公司後把人資遣真的太難看」；也有人點出影片中業配太多，「開始有業配後，水準掉超多」、「前面真的很有梗啊，但這種片江郎才盡就沒了」、「沒笑點、鬧不合就沒落」、「後來業配多了就不好看了」。

據了解，《反正我很閒》由鍾佳播、陳奕凱（樂咖）、趙福臨（福林）、李基誥（猛將）組成，以荒誕主義喜劇的方式討論各種主題。不過，創頻道元老之一的李基誥於2022年1月25日在臉書發文，自爆「被我自己創立的公司告知資遣」，指控對方以資本主義、慣老闆的姿態，徹底把多年的好友、工作夥伴踢得遠遠的，但鍾佳播則回應表示，絕對沒有對不起他的地方。