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存摺多6筆款項！他一看「入帳1.6萬」 網嗨喊：政府發錢了

聯合新聞網／ 綜合報導
許多網友刷存摺，發現收到政府的租屋補貼金了。聯合報系資料照片
許多網友刷存摺，發現收到政府的租屋補貼金了。聯合報系資料照片

行政院去年7月推出「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，擴大租屋補助方案。有網友近日興奮PO出網銀帳號截圖，只見行政院匯款6筆錢，共1.6萬多元，也有不少人分享入帳喜訊。

一名Dcard網友以「租屋補助少錢！」為題，在閒聊版上PO出網路銀行截圖，上面顯示他在2月21日收到6筆2208元至2880元不等的款項，匯款人署名全都是行政院。不過他疑惑問道，「請問為什麼其中一個月的錢比較少？9月申請，前天剛到帳，發現有一個月是2208」。

對此，內行人解釋，「你不是9月1日申請的吧？他會依你申請日期數發錢喔」、「9月1日申請，才能拿到整個月的錢」、「第一個月會從你合約的那天算起，最後一個月也是給你到結束的日期，其實總金額不會少」；也有人詢問「如果合約是月中15號開始，那可以在月初就申請租屋補助嗎？」，網友則回應，「可以是可以，但月初到月中不可能給你錢，畢竟沒有租屋事實」。

根據行政院官網，政府推出「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，放寬補貼申請資格，使補貼戶數從12萬戶大幅增加至50萬戶，可照顧全國近6成租屋民眾，並同步調升補貼金額，減輕年輕人、新婚、育兒及弱勢家庭的租屋負擔。許多網友也分享補貼入帳消息，「玉山銀行的入帳了」、「台南市9／1申請的，目前已於1／3早上收到9-1月份補助～太開心啦，一個早上就收到25000了」。

租屋 租金補貼

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