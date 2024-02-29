1歲嬰狂收紅包總值12萬元！媽傻眼「超過年終」 一票網羨慕

農曆新年期間，「發紅包」是最多人期待的環節之一。近日，有一名媽媽在Dcard透露，寶寶剛滿1歲，今年是第一次過年，沒想到在春節期間竟收到17個紅包，總價高達12萬元，忍不住驚呼「比我的年終還要多」。

原PO表示，農曆新年剛過，很多人在網路上討論壓歲錢，「之前熱門還看到有位寶寶過完年身價＋30萬！」今年剛好她的寶寶滿1歲，不久前度過了人生第一個農曆新年，於是她趁著288放假，便打算幫寶寶統計紅包金額。

沒想到寶寶共收到17個紅包，總價高達12萬元，讓原PO忍不住驚呼「比我的年終2個月還要多」。她透露，光老公的爺爺就包了6萬元，另外老公久居美國的哥哥也包了800美金（約2.5萬元），對此原PO坦言「這些數目都是我小時候不曾想像過的」。

原PO表示，她和老公從小的紅包都是上繳給父母保管，到大學後才得以自行運用壓歲錢。由於這次寶寶收到的紅包錢太多，夫妻倆便決定幫小孩開帳戶將錢存起來，明年開始定期定額投資，等孩子到大學後再全部還給對方，原PO最後則感嘆「想當初小時候的紅包錢若是爸媽拿去活存，或是精準的投資存股，那該有多好」。

貼文一出，立刻引起許多網友討論，「我小時候每年紅包不到5000元，國高中的時候也都被我媽拿去繳貸款了，真羨慕」、「我兒子出生的時候，雙方長輩各給100萬，每年紅包也都10幾萬」、「存股了啦，不然就買黃金了，有夠羨慕，我才兩萬五左右」、「全部買黃金吧」、「我爸都幫我買ETF，股利就當我的零用錢」。