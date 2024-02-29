1歲嬰狂收紅包總值12萬元！媽傻眼「超過年終」 一票網羨慕

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媽媽表示，自家寶寶今年是第一次過年，沒想到春節期間收到的紅包總價竟高達12萬元，忍不住驚呼「比我的年終還要多」。示意圖／ingimage
一名媽媽表示，自家寶寶今年是第一次過年，沒想到春節期間收到的紅包總價竟高達12萬元，忍不住驚呼「比我的年終還要多」。示意圖／ingimage

農曆新年期間，「發紅包」是最多人期待的環節之一。近日，有一名媽媽在Dcard透露，寶寶剛滿1歲，今年是第一次過年，沒想到在春節期間竟收到17個紅包，總價高達12萬元，忍不住驚呼「比我的年終還要多」。

原PO表示，農曆新年剛過，很多人在網路上討論壓歲錢，「之前熱門還看到有位寶寶過完年身價＋30萬！」今年剛好她的寶寶滿1歲，不久前度過了人生第一個農曆新年，於是她趁著288放假，便打算幫寶寶統計紅包金額。

沒想到寶寶共收到17個紅包，總價高達12萬元，讓原PO忍不住驚呼「比我的年終2個月還要多」。她透露，光老公的爺爺就包了6萬元，另外老公久居美國的哥哥也包了800美金（約2.5萬元），對此原PO坦言「這些數目都是我小時候不曾想像過的」。

原PO表示，她和老公從小的紅包都是上繳給父母保管，到大學後才得以自行運用壓歲錢。由於這次寶寶收到的紅包錢太多，夫妻倆便決定幫小孩開帳戶將錢存起來，明年開始定期定額投資，等孩子到大學後再全部還給對方，原PO最後則感嘆「想當初小時候的紅包錢若是爸媽拿去活存，或是精準的投資存股，那該有多好」。

貼文一出，立刻引起許多網友討論，「我小時候每年紅包不到5000元，國高中的時候也都被我媽拿去繳貸款了，真羨慕」、「我兒子出生的時候，雙方長輩各給100萬，每年紅包也都10幾萬」、「存股了啦，不然就買黃金了，有夠羨慕，我才兩萬五左右」、「全部買黃金吧」、「我爸都幫我買ETF，股利就當我的零用錢」。

Dcard 春節 紅包

延伸閱讀

預算不足仍想住電梯大樓 她問捷運共構宅可買嗎？網點1優勢：不自住也值得

夜貓族會越來越胖！營養師曝熬夜致「二低一高」 恐多65瓶可樂熱量

學生餐廳工讀可月賺上萬 清大交換生驚：比在大陸正職薪資高

滷蛋被嫌貴！老闆嗆客「吃不起就滾」 網見價格驚：根本4倍利潤

相關新聞

出國vs墾丁！全家三口預算8萬怎安排 網曝1地讚：6天花不到2萬

出外旅遊放鬆，是不少人調適身心的方式。日前，有網友在PTT表示，他們一家三口計畫在4月中安排6天的旅遊，預算共8萬，目前正猶豫著要選墾丁還是菲律賓宿霧，引起網友熱烈討論。

1歲嬰狂收紅包總值12萬元！媽傻眼「超過年終」 一票網羨慕

農曆新年期間，「發紅包」是最多人期待的環節之一。近日，有一名媽媽在Dcard透露，寶寶剛滿1歲，今年是第一次過年，沒想到在春節期間竟收到17個紅包，總價高達12萬元，忍不住驚呼「比我的年終還要多」。

不婚不生遺產留給誰？網曝2答案：總比充公好

隨著傳統觀念改變，越來越多人不再將結婚生子視為人生重要目標。一名網友就好奇提問，如果臨終前財產還沒全部花完，大家是否想過後續處理方式？對此，大部分網友回應「給親友、捐贈機構」，但也有不少人覺得，其實到晚年財富已經所剩不多。

莫名成知名火鍋「拒絕往來戶」？他揭半年前超嘔經歷 一票人卻不挺

一名網友預約台中某知名火鍋店時，竟發現自己會員早早被註記「凹免單」惡行，甚至還是拒接往來戶。後來一查發現，他過去到其他分店用餐時，因到自助吧拿花枝漿，回來一咬驚覺不妙，吐出來是「衛生紙」，最後跟店家協調後免單處理，此舉就被當時的員工認定為「凹單」，讓他氣的發文控訴。貼文曝光後，也引起網友熱烈討論。

很敢花？年輕人砸錢飛歐美「機票3萬起」 網曝1原因全共鳴

疫情解封後，許多民眾都利用連續假期出國遊玩。不過一名網友透露，自己飛日本都搭廉航、去免費景點，不敢吃太貴的食物，他粗算飛歐美機票都3萬起跳，不解詢問「年輕人哪來的錢？」

流水席最頂菜餚？ 網友全推「1經典」：配飯單吃都好

傳統流水席菜色多樣，能快速出餐、節省餐廳場地，無論在婚喪喜慶、廟會、尾牙春酒等活動都可以見到此宴客形式。一名網友在臉書社團「爆廢公社」PO出經典什錦菜餚，並好奇發文詢問，「流水席你最愛吃哪道菜？」引起眾人熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。