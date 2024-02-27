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日本人愛吃壽司拉麵等高澱粉卻很瘦 網揭3關鍵原因：你可以嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇問，為何日本人常吃高澱粉食物，卻很少看見胖子。示意圖／ingimage
網友好奇問，為何日本人常吃高澱粉食物，卻很少看見胖子。示意圖／ingimage

在社群媒體濾鏡下，讓許多人產生容貌焦慮，會時常注意身形與外表。不過一名網友指出，日本人幾乎餐餐吃澱粉，路上卻沒什麼胖子，他好奇詢問原因，對此，一票網友認為是「交通方式」、「運動風氣」、「飲食習慣」所致。

一名網友在PTT八卦版上發文表示，日本人幾乎每餐都吃壽司、拉麵，這些都是澱粉類食物，吃多容易發胖，但走在日本大街上，卻很少看見胖子。反觀台灣，他覺得相對有更多體格豐腴的人，因此問道：「日本人超愛吃澱粉結果比台灣人瘦的原因？」

對此，有鄉民點出是因為交通方式所影響，「台灣人懶，把機車當腳用」、「我們機車太方便了」、「光去巷口便利商店都要騎機車，你想呢？」、「北部捷運那麼方便，結果還是有人硬要塞車去上班」、「台灣人就是近一點的騎機車，遠一點的開車」、「他們（日本人）通勤都搭電車，都要走一段距離」；也有人認為是運動風氣的不同，「日本人愛走路」、「日本人運動習慣也比台灣好多了，學校一堆運動社團，上班後都還有不少在打球、踢球的」、「他們每天走一堆路 你可以嗎？」

還有人指出，台灣人的飲食習慣也會導致發胖，「台灣人是隨時在吃，餓不得」、「澱粉先不談，不少台灣人真的愛亂吃」、「（日本）沒有夜市雞排、手搖杯也是原因」、「台灣人吃超油超甜又不運動」、「台灣人胖是因為重油吧」、「因為台灣人愛喝飲料，吃熱炒油炸」、「台灣超商含糖飲料一堆，還有滿街的手搖飲，日本超商只有無糖綠茶」。

而針對「吃澱粉容易胖」，營養師張益堯表示，精緻醣類才是真正增肥元凶，例如可樂、汽水、蛋糕、餅乾，而且與白飯相比飽足感較低，會使人過多攝取。他建議想減重的民眾，應該減少精緻醣類的攝取，而不是完全不吃澱粉。

日本 減重 肥胖

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