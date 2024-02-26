用香皂洗澡的人多嗎？ 網一票大讚「2優點」：用過就回不去

現在沐浴產品琳瑯滿目，一名女網友好奇「還有人會用香皂洗澡嗎？」她好奇，大家用香皂洗澡會配起泡網嗎？對此，許多網友大讚「香皂洗澡方便，又不容易導致過敏」。

一名網友在PTT發問「還有人在用香皂洗澡嗎？」她好奇什麼牌子的香皂很好洗，也好奇使用方法，原PO指出，她以為大家都用沐浴乳洗澡，後來才發現有些人會用香皂，不過她仍喜歡用沐浴乳洗澡。

文章曝光後，引來許多香皂派的網友回應，指出「我超喜歡用香皂，我以前只用沐浴乳，但用了香皂之後很喜歡」、「香皂派+1，很方便使用，我自己是敏感肌膚，用了不會過敏」、「使用香皂+1，用過就回不去了，不喜歡沐浴乳滑滑的感覺，化學感很重，而且我異位性皮膚炎，用香皂比較不容易過敏」、「以前喜歡沐浴乳是因為洗後不乾澀，但用到皮膚常常有問題，改用香皂加上洗澡巾，能搓出綿密的泡泡」、「香皂洗澡快多了，方便好用」、「自從我不用沐浴乳以後，濕疹就痊癒了」。

《元氣網》曾報導，皮膚科醫師謝佳憲建議民眾，如果皮膚很乾澀，就不要使用肥皂洗澡，因為肥皂也會讓皮膚油脂流失，另外天冷、皮膚乾燥時可以擦點保濕乳液，只要選擇適合自己皮膚的產品即可，無須特殊的品項、品牌。比如，保濕產品分為吸水性的和防止水分蒸發的；綿羊油、凡士林是防止皮膚水分蒸發的產品，兩種類型的保養品民眾都可以擦一點，但如果情況嚴重，仍建議交由皮膚專科醫師治療 。