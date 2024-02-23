章魚燒1盒多少錢拒買？網曝「極限價格」：漲價還只剩麵糊

物價不斷上漲，前陣子有人分享章魚燒一盒100元的照片，讓不少民眾感嘆「連章魚小丸子都吃不起了」，近日有網友指出，過去章魚燒3盒100元的優惠不再，一盒至少都要50元起跳，不禁好奇「章魚燒漲到多貴，大家會不想吃？」

原PO在PTT發文表示，印象中以前一盒章魚燒6顆35元，優惠價3盒100元，換算下來差不多一顆6塊錢，但現在大多都漲到一盒50元以上，如果有特殊口味的會更貴，差不多是一片雞排的價格。

原PO認為，雖然章魚燒料理後，淋上醬汁、灑上柴魚片是人間美味，但不斷漲價之後，他也越來越少吃了，好奇詢問眾人「章魚燒賣到一盒多少，會選擇不買？」

文章引發網友討論，許多人都認為50元是極限，「50元以上就拒吃了」、「漲到六顆50元後就沒吃過了」、「超過50元就沒再買過了」、「50元以上都是暴利」。也有人表示，「以乒乓球大小為標準，一顆7元以上不吃」、「現在都60元以上了」、「一盒70以後就沒吃過了」。

有網友認為，台灣章魚燒的料很不實在，「已經多年沒買過了」、「內容物還退步就沒再買了」、「以前還有高麗菜的口感，現在只有麵糊」、「裡面料跟紅蘿蔔丁一樣大，還不知道是不是章魚」、「台灣商人只放魷魚，哪有章魚燒」。