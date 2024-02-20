快訊

台股大漲逾百點...新台幣匯率卻爆量重貶近1角 匯銀主管這樣解析

中了明天不用上班 1億大樂透、春節百萬大紅包獎號出爐了

想解決熬夜問題 上班族苦惱：如何改善「洗澡拖延症」？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現自己生活作息不正常的原因在於「洗澡拖延症」。示意圖／ingimage
一名網友發現自己生活作息不正常的原因在於「洗澡拖延症」。示意圖／ingimage

當「拖延症」上身，自己的做事效率會變差許多。有女網友很苦惱，自己想改善熬夜習慣，追根究柢發現原來是因為「洗澡拖延症」，總是拖到很晚才洗澡，造成作息不正常，引發網友討論。

一名網友在Dcard發文提到，一直都想改善熬夜問題但始終沒有成效，後來驚覺問題根源在於「每天都太晚洗澡」，自己總是拖到睡前才去洗，洗完澡後還得吹頭髮、保養，一切都完成後又不知不覺過了午夜12點。原PO表示，若一回到家就先洗澡，就會比平時早睡1至2小時，「但是我改不掉睡前才洗澡的習慣」，讓她好奇大家都如何做到「早點洗澡」。

對於原PO的經驗，許多網友們都很有共鳴，「我也是這樣，明明早早就有睡意了但就很懶得洗澡，就硬撐著然後一直拖，拖到三更半夜才去洗，然後就變很晚睡」、「原來有人跟我一樣，所以到底怎麼早點洗澡？」、「我昨天12點才洗澡，用完一切都快兩點了，每天都在拖，明明不想拖，但好像身體不受控制那樣一直拖，之後就熬夜了」。

也有網友跟原PO分享自己克服「洗澡拖延症」的經驗，「一有『是不是該去洗澡了』的想法就馬上放下手機衣服脫一脫，堅持久了就會習慣」、「為了避免今天的自己太晚洗澡，我當天都會先發自己會害怕的毒誓，然後那天說什麼都會完成準時洗澡任務」、「設鬧鐘，要有決心鬧鐘一響就必須去，一直拖延，腦內拉扯要不要去的話，想太多會消耗能量，之後就會越來越懶，越來越拖延」、「我是把洗澡當作一件公事，所以下班回到家就跑去洗澡」。

而對於克服洗澡拖延症，一般建議是要先提高自己的自我控制能力，設定好一個明確的洗澡時間，並確實執行。有些人需搭配調整心態，減少對洗澡這件事的不安與焦慮。另外可以試著改善洗澡的體驗，如水溫調整、升級沐浴用品等，讓洗澡變得更加愉快與舒適。

熬夜

延伸閱讀

會想當自家大樓保全嗎？ 網搖頭曝1情況：最好不要

東京仲介稱Joeman透天厝像買「泰山蘆洲」 本人親回：民宿熱點已過

楊寶楨請辭宣布2026不選松信議員 黃暐瀚：不是愉快離開

開工紅包員工嫌1600元「太少」 老闆委屈：是我不懂行情？

相關新聞

自由行「累又費時」紅什麼？ 網推3優點：反而更輕鬆

有些人偏好透過旅行社訂購一整套的出國方案，但也有不少人熱衷於自己規劃行程。一名網友直言，自助旅行前往大部分的國家都會很勞累，不解為何仍有很多人推薦這種方式。

很多上班族單趟通勤超過1小時？ 過來人：曾花2.5小時車程

通勤時間是許多人選擇買房、工作地點的主要考量，日前有位網友表示，他早上發現很多人很早就準備出門上學、上班了，因此好奇「單趟通勤超過一小時以上的鄉民很多嗎？」

想解決熬夜問題 上班族苦惱：如何改善「洗澡拖延症」？

當「拖延症」上身，自己的做事效率會變差許多。有網友很苦惱，自己想改善熬夜習慣，追根究柢發現原來是因為「洗澡拖延症」，總是拖到很晚才洗澡，造成作息不正常，引發網友討論。

女兒慶生帶零食分享！幼兒園「拒分送」媽媽氣炸 網卻喊：謝謝老師

許多人小時候過生日，都會帶糖果或餅乾到班上，希望能與大家一同慶祝。不過有位媽媽抱怨，女兒近日生日時，將家中零食帶到幼稚園準備分享給同學，怎料當天中午，媽媽卻收到老師的訊息，說因為有家長不讓小孩吃零食，因此無法讓女兒發送，讓這位媽媽感到很生氣，認為老師的做法狠狠傷了女兒的心。

女房客入住問1句話讓櫃台超疑惑 內行人解答讚「警覺性高」

有些房客入住飯店時，會特別詢問注意事項。一名擔任櫃台的女網友表示，有客人問「為什麼房間的門可以從裡面推開」，讓她感到非常傻眼，不過許多內行人推測對方提問的可能動機，並稱讚對方警覺性其實很高。

東京仲介稱Joeman透天厝像買「泰山蘆洲」 本人親回：民宿熱點已過

胡采蘋轉貼一名現在東京任職仲介的學弟臉書文章，表示Joeman買的地段相當於新北市的泰山、蘆洲，因為旗竿地的通道太費錢，「投資不行，做民宿倒是很聰明」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。