想解決熬夜問題 上班族苦惱：如何改善「洗澡拖延症」？

當「拖延症」上身，自己的做事效率會變差許多。有女網友很苦惱，自己想改善熬夜習慣，追根究柢發現原來是因為「洗澡拖延症」，總是拖到很晚才洗澡，造成作息不正常，引發網友討論。

一名網友在Dcard發文提到，一直都想改善熬夜問題但始終沒有成效，後來驚覺問題根源在於「每天都太晚洗澡」，自己總是拖到睡前才去洗，洗完澡後還得吹頭髮、保養，一切都完成後又不知不覺過了午夜12點。原PO表示，若一回到家就先洗澡，就會比平時早睡1至2小時，「但是我改不掉睡前才洗澡的習慣」，讓她好奇大家都如何做到「早點洗澡」。

對於原PO的經驗，許多網友們都很有共鳴，「我也是這樣，明明早早就有睡意了但就很懶得洗澡，就硬撐著然後一直拖，拖到三更半夜才去洗，然後就變很晚睡」、「原來有人跟我一樣，所以到底怎麼早點洗澡？」、「我昨天12點才洗澡，用完一切都快兩點了，每天都在拖，明明不想拖，但好像身體不受控制那樣一直拖，之後就熬夜了」。

也有網友跟原PO分享自己克服「洗澡拖延症」的經驗，「一有『是不是該去洗澡了』的想法就馬上放下手機衣服脫一脫，堅持久了就會習慣」、「為了避免今天的自己太晚洗澡，我當天都會先發自己會害怕的毒誓，然後那天說什麼都會完成準時洗澡任務」、「設鬧鐘，要有決心鬧鐘一響就必須去，一直拖延，腦內拉扯要不要去的話，想太多會消耗能量，之後就會越來越懶，越來越拖延」、「我是把洗澡當作一件公事，所以下班回到家就跑去洗澡」。

而對於克服洗澡拖延症，一般建議是要先提高自己的自我控制能力，設定好一個明確的洗澡時間，並確實執行。有些人需搭配調整心態，減少對洗澡這件事的不安與焦慮。另外可以試著改善洗澡的體驗，如水溫調整、升級沐浴用品等，讓洗澡變得更加愉快與舒適。