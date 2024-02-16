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網提議捷運汐東線這樣蓋 一票人喊：這樣搭車很沒安全感

聯合新聞網／ 綜合報導

圖為日本神奈川縣湘南單軌電車的懸掛式系統。擷自鐮倉江之島湘南單軌列車官網
圖為日本神奈川縣湘南單軌電車的懸掛式系統。擷自鐮倉江之島湘南單軌列車官網

捷運汐止東湖線「要徑工程」於去(2023)年開工，估計總路線長度為5.6公里、車站數為6座、經費達376.93億元的汐東線已經開始運作。有網友在臉書「汐止集團」中許願汐東線或許可以採用懸吊式單軌列車的形式，讓新北汐止成為「全台第一的最先進城市」，引起網友熱議。

原PO表示，若汐東線變成「懸吊式單軌樣式」這樣「很酷」，且該單軌電車的噪音較小，較不受到道路路面限制、能自由轉彎行進，在運行過程中也較不受到天候影響。他並表示，若汐車線建成懸吊式單軌列車，新北汐止將成為「全台第一的最先進城市」。文末並標註現任汐止立委廖先翔，前立委賴品妤，希望能供作參考。

該提議引起網友熱議，有人表示，目前汐東線的規格都已定案，也已上網公告招標中；但也有人認為目前真正的地基都還沒開始打，可能還有討論空間。也有網友指出懸吊式單軌列車能乘載的運量不高，而汐東線目前是規劃為中運量，若改成這樣的單軌懸吊式列車，在運量上恐怕吃不消；還有人指出若已做成費用高昂的高架，還只能是輕運量，恐怕CP值不高。

網友分析起該款單軌懸吊式列車，其實比較多用於崎嶇且會被雪阻塞的地形而建，「基隆完全沒有這種需求，只剩下缺點」，且該款列車「沒辦法用隔音牆，旁邊大樓的隱私是問題」。多數網友則考量到搭乘時的心情，表示這樣列車的地板下空空的，「會不會很沒安全感？」，也有網友想到一旦出事或停駛該如何救援或維修的問題，若此提議成形，恐怕都還需待解。

廖先翔 汐東線 賴品妤

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