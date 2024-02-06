台灣泡麵飄香義大利 醫護人員一嚐讚不絕口：非常喜歡
台灣美食遠近馳名，就連泡麵也深獲不少外國人的喜愛，Youtube《不要鬧工作室》的頻道主Johnny就帶了兩款台灣泡麵到義大利，並請醫院的醫師和護理師試吃，讓兩人讚不絕口，甚至香味還吸引其他同仁「聞香而來」。
《不要鬧工作室》近日上傳新的影片，只見Johnny準備了台酒的花雕雞麵和統一蔥燒牛肉泡麵，正妹護理師選擇的是花雕雞麵，而醫師品嘗的是牛肉泡麵，兩人還嘗試使用筷子夾麵吃。吃下第一口後，雙方頻頻點頭稱讚，不僅大讚麵條口感，護理師也表示很喜歡雞肉口味。
Johnny詢問兩人平時午餐都吃些什麼，護理師透露是番茄義大利麵，醫師則是火腿起司吐司，此時門口還站了兩名醫護人員，他們說是被泡麵的香味吸引而至，足以可見泡麵的味道相當誘人。影片最後，Johnny詢問正妹護理師知不知道台灣在哪裡，她則表示是在中國大陸的旁邊並且很小，自己雖然沒有到過台灣，但有機會的話會想要來台旅遊。
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