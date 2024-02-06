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老闆辦尾牙偏愛桌菜？ 職場老鳥曝4原因：Buffet光排隊就飽了
近期不少公司在舉行歲末年終尾牙，犒賞員工一年以來的辛勞，有些公司會邀請藝人登台獻唱，有些則是舉辦餐會歡聚。不過就有一名女網友發現，多數老闆偏愛桌菜，她好奇詢問，「為啥尾牙都吃桌菜？」，她認為若辦在吃到飽餐廳，讓員工可以自行選擇餐點會更好，話題一出引發熱議。
原PO於PTT發文指出，她觀察到許多公司的尾牙都選擇辦桌菜，但桌菜通常不好吃，她質疑，為何不選擇吃到飽的Buffet，讓員工自行決定要吃什麼，且既然價錢差不多，不如直接包場還更好。
貼文引發網友熱議，有網友點出桌菜的優勢，「桌菜可以訂便宜的啊」、「桌菜比較好控場」、「老闆才有時間演說」、「桌菜方便集合抽獎，講話吧」、「桌菜聊天或看活動比較方便一點點」。此外，有網友點出吃Buffet的缺點，「吃Buffet全部的人都在排隊就排到飽了」。
網友表示，桌菜的優勢包括能控制預算、方便統整人數、控場、營造氣氛等，凝聚力較好，反觀吃Buffet多數時間都在排隊夾菜，同事間很難有互動。網友也指出，企業老闆大多偏愛桌菜，原因在於桌菜的價錢有高低之分，較好控制預算，也方便統整人數、控場，若有抽獎活動或老闆要逐桌敬酒較容易，同事間也能有更多的互動，可營造現場和樂融融的氣氛。
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