宵夜好選擇！泡麵「加1物」去油解膩 老饕讚：從小吃到大

台灣人愛吃泡麵，許多人更有自己「加料」的習慣，像是雞蛋、肉類、菜、海鮮都是常見食材。而近日有網友分享特殊吃法，就是加入「茶包」，貼文曝光後，也掀起留言區熱烈討論。

該名網友在臉書社團《廚藝公社》發文並附上照片，指出統一肉燥麵相當便宜，是半夜肚子餓的好選擇，「從小到大，泡麵我都喜歡放個茶包，去油解膩，而且有淡淡的香氣，這樣真的很好吃！」

留言也紛紛回應，「茶泡麵」、「好喔！我試試看！」、「少了油膩感應該不錯」、「感覺挺搭的」、「第一次看到加料是會讓我想嘗試看看的」、「泡麵加茶包已經算很正常了，本人是有聽說泡麵＋布丁」、「都有咖啡火鍋了，茶當然也可以做湯底，我也這樣吃過，好吃！」

也有內行網友指出，「熟茶類的應該蠻搭的」、「一口肉燥麵再一口白飯，絕配」、「我也超愛！綠茶包泡麵！」、「有試過放韓國的玉米鬚茶包，結果很讚，湯頭不油膩又好吃」、「直接泡高山烏龍茶再丟一片起司片、半杯牛奶，豚骨拉麵就完成了」。

另外，過去也有網友分享在乾的辣泡麵中加入「糙米漿」，吃起來竟意外的美味。首先要將泡麵泡開，接著再加入米漿，量不用倒太多，大概每條麵都均勻沾到米漿即可，稍微攪拌後再送入微波幾秒鐘就完成了，他還強調「泡麵要選台式的那種，韓式的不行」，創新吃法獲得不少讚賞。