宵夜試試這樣吃！他揭乾泡麵「加一物」神級美味 網驚：跟麻醬麵異曲同工

泡麵是不少民眾的宵夜首選，不過當你吃膩了市面上的泡麵時，或許可以試試這個「奇妙組合」！一位網友分享自己的自創食譜，表示在乾泡麵中加入「這一物」，吃起來竟意外的美味。原PO的私房料理曝光後，網友紛紛大讚原PO有創意，實際嘗試過的民眾也直呼「拌在一起實在是太香了」、「樓主要改行當廚師嗎」。

一位網友在「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」臉書社團發文，表示他自創了一個「神奇絕妙的乾麵吃法」，指出看似八竿子打不著的「糙米漿」和「辣泡麵」，組合在一起竟然意外美味。原PO分享自己的煮法，首先要將泡麵泡開，接著再加入米漿，倒的量不用太多，「大概每條麵都均勻沾到米漿即可」，稍微攪拌後再送入微波幾秒鐘，讓米漿巴在麵條上，「就是一碗糙級好吃辣乾麵」。原PO也指出，最重要的關鍵是「泡麵要選台式的那種，韓式的不行」。

原PO點評這道料理，表示米漿的甜會綜合掉一點泡麵的辣味，吃起來甜辣甜辣的，「有點像南部的口味」，更提到「個人覺得這個搭配比泡麵＋布丁還好吃」，最後還玩起諧音梗，喊話廠商可以出組合包販售，「名字我也想好了，就叫：糙辣」。

貼文曝光後掀起一陣討論，有人抱持著觀望的態度，疑問道「這我不行！感覺很黑暗料理耶」、「會很像餿水…」、「這我沒辦法！」、「又辣又鹹又甜，這樣舌頭不會味覺過勞嘛」、「這兩個都不錯吃，但混一起真的更加分嗎？」、「它怎麼可以做到看起來油膩但又健康的」。

但大部分網友皆稱讚原PO很有創意，指出「糙米漿加辣泡麵」的味道可能會和麻醬麵很像，「哇！這搭配好解辣，之後試試」、「想試試看！感覺適合愛吃辣又會怕太辣的人」、「這個吃法也太有創意，完全沒想到可以這樣搭」、「應該會有麻醬麵的味道」、「麻醬麵的節奏，換成了花生味」、「這感覺可以，米漿裡有花生的話其實就是花生醬，跟麻醬麵有異曲同工之妙」。

更有人秉持實驗的精神嘗試，直呼「身為一位糙米漿愛好者，你這樣真的太過分了…過分好吃了！」、「我本來想大聲斥責的…但拌在一起實在是太香了」、「午餐就這樣試了，真的好吃欸，好神奇的搭配」、「我試了，樓主要改行當廚師嗎」、「哇，真的很搭欸，原本還以為會很突兀，結果很順口」。