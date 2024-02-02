新吃法！他吃統一肉燥麵加一小物：去油解膩還有淡淡香氣

台灣泡麵非常多樣，是許多人解饞的好選擇之一。有網友分享，半夜肚子餓吃宵夜，他泡泡麵還在麵裡面加了一個「茶包」，如此就能去油解膩，還有淡淡香氣。不少人曾試過這個吃法，直呼「這樣吃一點都不油膩，我吃過紅茶拉麵，真的很香」。

一名網友在臉書社團廚藝公社發文表示，他在半夜肚子餓泡泡麵，並在泡麵內加入一個「茶包」，從他分享的圖片中可見，他在統一肉燥麵中直接放入一個茶包，並與麵體一起泡開。

網友吃泡麵加茶包。圖擷自廚藝公社鄭翠瑚

該網友說，他選擇便宜沒有肉塊的泡麵，從小到大泡泡麵他都喜歡放個茶包，不只可以去油解膩，還會有淡淡香氣，直呼「這樣真的很好吃」。

不少人曾試過此吃法，紛紛留言「以前當兵時就有這種概念，沒空泡茶只好泡麵時，丟一些茶葉一起泡麵，然後一邊吃泡麵」、「試過不錯」、「有一個香味是真的」、「而且一點都不油膩我也是這樣泡」、「我吃過紅茶拉麵，真的很香」。

許多網友都想試試此吃法，留言「謝謝分享！感覺加個茶包會減輕吃宵夜的罪惡感」、「可以接受這個，但不能接受甚麼布丁加泡麵之類的，還有皮蛋瘦肉粥加泡麵」、「再加顆魯蛋泡十分鍾後開動」、「這是一個肉骨茶的概念」、「肉骨茶口味」。

還有人建議「可以試試一碗鮮蝦麵，一小利樂包撕開口，請超商加熱的無糖豆漿，熱到可以三分鐘把麵悶熟的熱度，這樣的泡麵也別具一番風味」、「我是排骨雞麵加雞精」。