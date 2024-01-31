吃到飽餐廳要狂夾什麼？ 這2項超高人氣擄獲老饕芳心

台灣吃到飽餐廳種類眾多，除了可以品嚐各國美食大總匯的餐廳之外，也有專攻單一項目，像是火鍋、燒烤、甜點等吃到飽餐廳，深受台灣人喜愛。日前就有網友詢問，「大家去吃buffet都會狂夾什麼？」引發熱議。

FB社團「爆料公社」日前在粉專發起討論，「大家去吃buffet都會狂夾什麼？會想吃回本，還是挑自己喜歡的就好？」話題一出引發網友熱議，「各種菜式吃一輪，再針對喜歡吃的再吃一輪」、「我曾看人去只吃蝦，一盤接一盤好狂，應該吃3、40隻有」、「我都一直切烤牛排」、「一進去就直接吃哈根達斯，二個願望一次滿足」。

不少網友認為挑喜歡的就好，「當然是吃自己喜歡的」、「有吃到喜歡的就是回本了」、「吃自己喜歡吃的，跟平常吃不到的」、「挑喜歡的，吃東西是享受啊，別吃得這麼辛苦 」、「年紀到了，所以只挑自己想吃的，不會特地吃到撐，回家受苦」、「年輕的時候會覺得一定要吃回本，有點年紀以後就會覺得吃的開心最重要」、「吃buffet就是就享受選擇權而已，可以吃多樣，喜歡的多拿一點這樣」。

其中，許多人喜歡主攻海鮮及肉類，「螃蟹」、「先吃海鮮，隔天痛風」、「燻鮭魚、牛肉系」、「生魚片、海鮮、嫩牛肉」、「只吃肉跟海鮮」、「吃喜歡的螃蟹是我的真愛」、「通常會先去夾生魚片」、「吃生食級香煎干貝、龍蝦、日本A5和牛、海虎蝦、松葉蟹足、哈根達斯冰淇淋，這些都是我喜歡的」。

此外，有專業老饕分享，「要看是哪一家，打法不同。饗A JOY的話就主攻帝王蟹、黑鮪魚腹、肋眼上蓋；旭集就狂吃煎台的干貝、松葉蟹腳、烤鰻魚；極鶴跟舞鶴當然就是狂吃A5和牛。每一家有每一家的賣點跟寶藏」，也有網友提醒，「澱粉類盡量吃個味道就好，不然吃不下其他想吃的」、「不要吃飯吃麵，其他都給他吃爆」、「不會拿飯類和麵類，除非真的很想吃的時候」。