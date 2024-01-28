台灣這1遊樂園曾被譽「台版迪士尼」 她嘆現變成廢墟探險景點

全台有許多間主題樂園，是學生畢業旅行、親子旅遊的好去處。近日，有女網友在Dcard上表示，小時候她經常去石門水庫附近的「童話世界遊樂園」，在當時幾乎是每位小孩子心中的夢幻天堂，園內的造景更彷彿讓人置身在迪士尼，引起不少網友熱議。

原PO表示，斥資近三億的「童話世界遊樂園」於1984年正式開幕，就位在石門水庫附近，身為桃園人的她小時候經常和爸媽一起去玩，「在當時根本就是小孩子的夢幻天堂」，而園內的城堡更讓人彷彿置身迪士尼。

不過原PO指出，該樂園於1998年時，因遊客大減、維護水資源及禁止繼續開發等原因，逐漸走向歇業、廢棄，最後被佛教組織買下，改名為「佛陀世界」，現在變成廢墟探險的必踩景點。她透露，除了童話世界遊樂園，桃園的亞洲樂園也很好玩，不禁感嘆「那時候真的很熱鬧很繁華，常常玩到不想回家」。

最後，原PO分享了12個已歇業的遊樂園，包含新北大同水上樂園、桃園亞洲樂園、台中亞哥花園、台中卡多里樂園、台南悟智樂園、高雄大統百貨樂園、高雄布魯樂谷、花蓮東方夏威夷樂園、新竹ㄅㄆㄇ猴園、碧潭幸福樂園、好色羊樂園和新北八仙樂園，直言「不知不覺透露出年齡了，留言分享你去過哪些遊樂園！」

貼文一出，勾起不少網友們的回憶，「以前小時候還去過苗栗的火炎山遊樂園，超懷念裡面的遊樂設施」、「想念布魯樂谷」、「布魯樂谷旁邊還有金銀島，那時候那邊很熱鬧，我幼稚園還在那邊表演跳舞」、「有人去過星際碼頭嗎？國小畢業旅行去的」、「亞哥花園是我從小到大的回憶」、「板橋元智樂園因為在家附近，小時候常去玩，還有一個明德樂園」。

據了解，「童話世界遊樂園」園區內規畫親子遊樂區、觀景休閒區及湖濱度假區，並設有海盜船、騎馬場、水上碰碰船等多項遊樂設施外，還有矮人村、灰姑娘城堡、大金剛瞭望臺等夢幻場景，使樂園曾被外界譽為「台版迪士尼」。