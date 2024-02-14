睡醒老是腰酸背痛？想一夜好眠「床墊、枕頭、睡衣」該怎麼挑一次說明

《後宮甄嬛傳》是2011年的一部中國古裝宮廷劇，該劇以清朝雍正帝的在位時期為背景，開創了中國電視劇中宮鬥劇和大女主劇類型的先河，吸引大批粉絲觀看。PTT網友發現，該劇播畢至今年已13年，想不到網上的馬拉松影集還同時有1.4萬人收看，有粉絲直呼「過年沒配著看都沒有年味了」。

2024-02-09 11:58