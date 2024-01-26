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南韓正妹住台中 1優點讓她嚇一跳「想結婚住下來」

聯合新聞網／ 綜合報導
台中七期重劃區國家歌劇院。記者趙容萱／攝影
台中七期重劃區國家歌劇院。記者趙容萱／攝影

台灣有豐富的人文、風景、美食等優點，時常吸引許多外國旅客來台遊玩甚至定居。有一名來自南韓的Youtuber小熙就分享住在台中的心得，她大讚台中的藝文氣息很濃厚，城市設計也很漂亮，雖然以後也考慮會想住台中，但又怕房子太貴住不起。

小熙日前拍攝影片分享自己住在台中10個月感想，她說許多南韓人都想住在首爾，其中最大原因就是在首爾才能看得到藝文類型的活動，例如看展覽或者歌劇院都要到首爾，其他地方或城市就比較少。小熙說從地圖上來看，台中就像南韓的忠清道，一開始以為台中不會有那麼多藝文活動，沒想到來到台中讓她嚇了一跳，因為有很多地方可以去，像歌劇院時常會展出不同的主題，讓她覺得台中在文化生活上真的是很好的地方。

除此之外，小熙也覺得台中兼具首都大都市的感覺和大自然的景點，而且道路很寬敞、大樓很高大，城市景觀設計得很美。她舉例，南韓很多都是大樓社區，外觀看起來都一模一樣，但台中的大樓設計都不一樣，反而很有特色也很好看，讓她很想進去住看看。

小熙說自己原本來台灣後是住新北市，要來台中前還很擔心一切都很不方便怎麼辦，但如今在台中住了一段時間，讓她改變了這個想法，還覺得以後如果跟台灣人結婚的話會考慮住台中，只不過最後小熙也透露看到不少很漂亮的房子卻都很貴，自己也住不起。

YouTuber 南韓 正妹 台中歌劇院

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