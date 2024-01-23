鼎泰豐全球展店「強在哪？」老饕全推2優點：中餐館難做到

台灣知名餐廳鼎泰豐主打小籠包、炒飯等熱門美食，展店眾多，深受不少台灣人與國際旅客的喜愛。近日一名網友則認為，身邊有朋友對鼎泰豐負評，包含餐點不好吃、CP值不高，但除了不影響鼎泰豐的招牌，分店反而越開越多。讓他好奇發問「鼎泰豐到底有多強？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「鼎泰豐到底有多強？」為題，指出自己身邊朋友對鼎泰豐的評價，都是除了炒飯以外的餐點都不好吃、CP值不好等負評，不過這些負評完全不影響鼎泰豐，反而分店越開越多，彷彿一切負評都與它無關。讓他忍不住發問「鼎泰豐到底有多強？又強在哪？」。

貼文一出後，多數網友認為鼎泰豐最強的就是品質穩定以及標準化，紛紛表示「鼎泰豐強就強在它夠穩」、「超強，每次吃都跟之前一樣」、「鼎泰豐的人力跟產能需求不斷的擴大，但始終能維持一定的水準，這點是很多餐飲業達不到的」、「每間店都乾淨、品質穩定、服務好，價錢又不高，哪有中式餐廳能跟它一樣」、「乾淨啊，日本親戚來台灣只吃鼎泰豐」、「花了很多錢建立的一致性，國際知名餐廳，台灣只推鼎泰豐」、「穩定輸出，穩中穩」。

不過，也有不少人持相反意見，認為鼎泰豐餐點普通，紛紛回應「第一次吃小籠包，非常普通，沒有好吃的感覺」、「炒飯也是被瞎捧出來的，是不差但也沒到無法超越」、「沒有到好吃，但確實品質穩定，衛生乾淨」、「外國人味覺有問題，明明就很普」、「雖然鼎泰豐小籠包中上，但也沒人說能屌打」。