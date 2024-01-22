想玩！破萬人找王世堅「交換禮物」 網嗨喊：全台最會送禮的人

民進黨台北市立委當選人王世堅，成功在北市第二選區（士林、大同）獲得11多萬票，即將重返立院。而王世堅過去經常在議會質詢時贈送「創意禮物」，讓不少人印象深刻，就有民眾在FB發起「跟王世堅玩交換禮物」活動，截至目前已超過1萬名網友響應。

統整王世堅過去在柯文哲擔任台北市市長的8年任內，質詢時共送出32件禮物，包含龍袍、魔鏡、魔戒等。在現任市長蔣萬安上任後，王世堅仍持續送禮，並曾在受訪時喊話蔣萬安「議會我就不留啦，但禮物我照送」，引起網友熱議。

日前，就有網友在FB發起「跟王世堅玩交換禮物」活動，時間為2024年12月25日上午12點至下午11點55分，地點在立法院群賢樓。截至目前為止，該活動已超過734人會參加，1.1萬人感興趣。

對此，許多網友紛紛在活動討論區留言，「想玩」、「我想換那個木馬」、「我要買口罩」、「可以送阿伯人型氣球嗎？」、「就算不是全世界最會，也一定是全台灣最會送禮物的人」、「身為堅粉已簽到！」、「這個是必須要參加的吧」。

王世堅曾在質詢台北市長時送禮，送過的最大禮物是充氣木馬，高達兩層樓，且貼著中國大陸五星旗。 圖／聯合報系資料照片