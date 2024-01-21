滑交友軟體…女方職業曝光竟讓他秒解暈：確信該斷絕來往

不少人會透過交友軟體來認識異性，近日一名男網友表示，和一個配對到的女生出來吃過兩次飯，感覺很棒甚至有點暈船，怎料在發現女方的工作後，瞬間解暈。貼文一出，也引起網友熱烈討論。

原PO在Dcard發文表示，他單身半年也到了適婚的年紀，透過交友軟體配到一個女生，長相、身材都還不錯，吃過兩次飯後，自己一不小心有點暈船。而在聊天的過程中得知女方從事服務業，但具體做什麼並不曉得，兩人也相約下次見面，他會到女方工作的地方接她下班，沒想到卻看到驚人的一幕。

原PO表示：「我到她（工作）那邊時發現有三家店，一家婚紗店，一家精品女裝，一家酒店，那時還在猜到底是哪一個，好死不死那個眼熟的女生是從酒店方向走過來，然後她草草帶過後面發生的事了，我也沒多問啥，算是第一次知道瞬間解暈是什麼感覺」。

後來原PO到家私訊詢問，對方坦承職業就是做酒店，而且做很多年了，「我也更加確信該跟她斷絕來往，不繼續浪費時間，為什麼解暈應該不用我多解釋了吧？要是確認關係，家人那一輩思想又比較傳統，見家人還是回娘家該怎麼啟齒也很麻煩吧？」

對此，網友紛紛表示，「搞不好人家是老闆」、「至少你還有見到真人，我滑交友軟體不僅見不到真人還被詐騙」、「怎麼不是覺得她賺爆？一般人想框她出場得付不少錢的耶」、「搞不好人家賣藝不賣身」、「酒店也有行政小姐還是內勤耶」、「有過暈再解暈，下次會有抗體的」。