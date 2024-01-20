外國人看不懂！來台驚見男女廁都設有「1設備」超困惑 內行人速解答

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聯合新聞網／ 綜合報導
外國人發現台灣的廁所無論是男廁或女廁都設有小便斗，讓他非常困惑。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
外國人發現台灣的廁所無論是男廁或女廁都設有小便斗，讓他非常困惑。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

許多外國人選擇來台灣旅遊或定居，但因生活習慣不大相同，不時會出現「理解不能」的狀況發生，也因此傳出不少趣聞。日前，一名外國人碰上「1奇特景象」，他發現無論是在男廁或女廁，都能看到裡頭設有小便斗，因與自身的觀念不相同讓該名外國人感到相當困惑，更在網路上尋求在地人解答。

「Special Taiwan」是社群平台X（原名為推特）上的一個帳號，以外國人的角度觀察台灣，時常分享逗趣的生活差異。近日，「Special Taiwan」以「我有一個疑問」為題發布了一張照片，從圖片可見，拍攝的地點為一處公共廁所前，然而「1奇特景象」卻讓外國人摸不著頭緒，來台的外國人好奇，為何台灣的廁所明明有男、女性別之分，但卻能在女廁內看見男性專用的小便斗。

貼文發出後掀起討論，許多熟悉台灣文化的網友立刻跳出來解答，直指在台「親子廁所」還算普遍，女廁設置的小便斗主要提供給小男孩使用，這樣的設計能讓一起行動的母子檔省去「跑兩趟」的困擾。網友表示，「若你的身高足夠矮小，就可以使用女廁的小便斗了」、「這是小男孩用的，以前應該比較多」、「這是一個中性廁所（性別友善廁所）的好範例，小孩通常需要家長陪同使用公廁，但如果家長性別和小孩不同呢？」

終於解開對於台灣公廁的疑惑，原PO也回應「如果是小朋友使用的小便斗，那就說得通了」。為了讓帶小孩的父母更便利，台灣許多公共場所或百貨賣場都設有親子廁所，部分廁所並非獨立設置幼兒專用的馬桶或小便斗，而是在廁所隔間內設有兒童座位，讓家長可以帶著孩子一同進入。

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