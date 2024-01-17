「台中燒烤」為何一堆人超愛吃？ 網友曝內行必去名店

一講到台中必吃美食，你會先想到什麼？近日一名網友在網路上抱怨，指出很多人都說到台中必吃燒肉，但他認為價格與食材不成正比，好奇台中燒肉為何這麼有名？貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「台中燒肉為什麼這麼有名」為題，指出很多人都說「到台中必吃燒肉」，但自己實際去用餐後，覺得屋馬除了海鮮粥以外都很普，茶六更是沒有任何記憶點，明明費用都不便宜，食材用的卻很差，讓他不解發問「台中燒肉為什麼這麼有名」？

貼文一出後，不少網友持相同意見，紛紛直言「你沒發覺都是妹子在宣傳嗎」、「台中就是土豪霸氣，燒肉和火鍋就是一點技術都不用，但就狂打食材多好，那不就是用錢堆出來的嗎」、「講真的，屋馬跟茶六我覺得都滿普的，沒有特地從外縣市過去的價值」、「台北隨便找代烤或是套餐式的都屌打」、「茶六我覺得還可以」、「這兩家在台中就中價位燒肉」。

不過，也有內行網友評比台中燒肉，表示「俺達，的確內行」、「俺達不錯」、「老井的5A和牛不錯」、「台中燒肉御三家：俺達、締藏、脂板前！」、「吃過老井後，屋馬跟茶六就不吃了」、「俺達真的讚，想再訪」、「老井才是正解台中發大財的啦」。