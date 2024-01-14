變電箱創意變身超逼真販賣機 網友驚呼：差點掏出錢來

路上常看到的變電箱，時常被嫌棄不美觀，大多業者會選擇漆上「風景畫」來美化。不過，有名桃園網友分享，最近在路上看到一個超逼真的「自動販賣機變電箱」，也讓不少網友直呼差點被騙。

原PO在Facebook社團「路上觀察學院」分享一張照片，是中華電信業者發揮創意，跳脫以往變電箱的造型，將其外觀美化改造成「自動販賣機」。除了販賣機內的商品，連一旁按鈕、掃描、退幣孔等細節都畫得十分仔細、逼真，讓原PO不禁感嘆，「我零錢都拿好了你給我看這個」。他補充，這個變電箱位在中壢華勛附近，想朝聖拍照的民眾可以自行前往。

貼文吸引萬人按讚，網友紛紛笑稱，「也太像」、「也太真實，都掏出硬幣來了」、「差點準備銅板」、「為什麼零錢投不進去」、「第一眼我也以為是販賣機」、「很逼真，太強了」、「這真的會讓人誤會欸」、「還有掃描QR code多元支付、載具的掃描區，完成度也太高了吧」、「叫你模仿，沒有叫你超越欸」。

也有網友表示，「這是一台間諜販賣機」、「我上次意外撞到這販賣機，本來以為會掉下飲料可以喝免料的，結果沒有半罐掉下來，只有腫起來」、「超有創意的￼，但真的想喝的時候會生氣￼」、「很渴的時候發現是假的，會生氣內」。