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開彩券行很好賺？他驚「一個月內暴增4家」 內行曝：擺著就能躺

聯合新聞網／ 綜合報導
有民眾發現住家附近在一個月內連開4家「彩券行」，引起網友熱議。示意圖。本報資料照片
有民眾發現住家附近在一個月內連開4家「彩券行」，引起網友熱議。示意圖。本報資料照片

隨著農曆新年將至，不少民眾都十分期待到彩券行試試手氣。近日，有網友在PTT透露，他近期發現住家附近的早午餐店已被「彩券行」取代，甚至在一個月內連開4家，不禁驚呼「做彩券這麼好賺嗎？」

原PO以「怎麼越來越多間彩券行啊？」為題發文表示，他最近要到喜歡的早午餐店用餐時，發現早午餐店已被彩券行取代，「會不會太扯阿？本來租屋處附近只有1家彩券行，光這個月就變成5家了耶！」對此，他不解詢問「做彩券這麼好賺嗎？」

貼文一出，引起許多網友共鳴，「我家附近新開了三家，不知道都是誰在買的，經過時也沒什麼人啊」、「過年快到了，可以狠撈一筆」、「我也發現越開越多」、「很扯，到底是多賺阿」。

還有內行人指出經營彩券行的成本較低，「一堆都是自己的1樓店面產權拿來用，根本不用裝潢，設備成本比自助洗衣店還便宜，請工讀生需要教他什麼？監視器擺著就可以躺了」、「彩券行生意穩定，也不太需要裝潢跟人力」。

另外，有網友解釋近期彩券行看似數量變多與「經銷商遴選」有關，「彩券行重新抽籤，所以最近會發現有很多」、「因為十年換約期過了，老的有些會收掉，但裝潢沒拆，新抽到的就開起來」。據了解，「第5屆公益彩券電腦型彩券經銷商」於去年（2023）5月31日進行抽籤，只要符合中華民國國籍，年滿18歲，且具工作能力之身心障礙者、原住民或低收入單親家庭，皆能報名參加彩券經銷商遴選。

不過，台彩公司考量整體銷售情形，將第4屆5800家減少至5500家，使總量變少，但隨著第5屆公益彩券於今年（2024）1月1日正式開賣，不少彩券行也重新裝潢，因此讓民眾產生出「彩券行越開越多」的錯覺。

PTT 彩券行

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