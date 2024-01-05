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要人不要錢？富婆小三願「月付20萬換人夫」 太太們瘋狂點頭：歡迎買斷

聯合新聞網／ 綜合報導
小三使出金錢攻勢，想以每月20萬換有婦之夫作陪。 圖／pixabay
小三使出金錢攻勢，想以每月20萬換有婦之夫作陪。 圖／pixabay

如果有天，一位富婆拿著鈔票上門，稱想以每月20萬台幣為代價，換你老公和她在一起，你願意嗎？有網友發文詢問，好奇是否真有人捨得把老公租出去，沒想到發文幾乎一面倒，大呼「多考慮一秒都是對那20萬的不尊重」！

該名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，看到有人分享「小三想用每月付20萬台幣當代價，擁有她的老公」一事，好奇若生活中真遇到富婆甩著鈔票上門討人，會捨得把自己老公租出去嗎？文章一出立刻吸引人妻們熱烈討論。

網友紛紛留言「怎麼會捨不得，打折也願意好嗎？」、「還有這種好事？」、「直接買斷也可以」、「不能一次買斷嗎？」、「賣斷可以打折」、「會，就算只租一個月也可以」、「老公對不起這代價太高了，我會選擇推你出去」、「立刻把老公的東西打包送去她家」、「先繳個10年保證金吧⋯⋯不然折舊損傷算誰的」、「請老公好好表現爭取表現傑出能加個獎金，或是爭取年終獎金我會更開心」、「這就要看老公的產能了，我老公說他會賺，別把他賣了」。

也有人妻表明不願出租，但立刻有理智民眾勸說，「都有小三了！有什麼好捨不得的」、「都外遇了當然廢物利用下」、「你享受他享受，有何不可呢」、「跟妳說，當然拿啊，每個月進漲耶，總比偷偷來被抓到，法院可能只判10幾萬，超不划算耶」。

由於金額龐大過於誘人，也有男性網友看到後，踴躍自薦「我10萬就租，拜託來找我」、「我自我推薦，富婆姊姊阿姨您們在哪裡，歡迎直接私訊我」。

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