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跟國旅價格差不多！他好奇為何南韓一堆低價團 網曝真相：必有「這行程」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現不少南韓旅行團價格出奇地低，於是在網上發文詢問是否合理。南韓示意圖，圖片來源／Ingimage。
一名網友發現不少南韓旅行團價格出奇地低，於是在網上發文詢問是否合理。南韓示意圖，圖片來源／Ingimage。

農曆春節將至，不少人會在連續假期間安排出遊、好好放鬆。但近日有網友在瀏覽旅遊資訊時發現，許多南韓旅行團價格出奇地低，讓他感到不太合理，因此發文向網友詢問，有人認為價格正常，是國旅太貴，但也有內行點出其中玄機，表示低價團通常會有「這行程」，呼籲大家小心謹慎。

該網友在PTT上以「為什麼韓國旅行一堆低價團？」為題發文，表示自己打算在過年期間出遊，意外發現南韓有不少旅行團價格相當低，若是考量機票、當地交通及食宿的話，實在是不太合理，五天行程的報價甚至和國內旅遊沒差多少，讓他不解發問，為何跟團的價格能夠這麼低？

有網友認為低價團並非不可能，反而是國旅預算太高，「是國旅太盤」、「不是韓國太便宜，是台灣有夠貴啦」、「韓國普通一點的民宿價格還好吧」、「主要決定因素應該還是機票，只要有便宜機位 以前的便宜團自然會回來」、「住一晚不到台幣一千，在韓國完全有可能，同樣價錢在台灣，連最陽春的商旅都住不到」。

但許多網友指出，低價團通常會安排購物行程、強迫消費，「去都被敲詐，強制購物」、「會把你關在免稅店裡面強迫買東西」、「韓國會關門強迫買人參、保肝丸、化妝品」、「這種團會情勒然後關住你，鎖一天的行程在購物，越早業績達標越早放你出來走別的行程」、「以前便宜韓國團的特色就是飯店都在郊區，光這個就省很大了，然後每天一個購物行程」。

不過也有人表示，只要慎選旅行社及行程，就不太可能出現這種情況，「首爾之類的大城市，自助和跟團會跑的地方完全兩碼子事，就算有購物行程，也有沒有壓力只佔時間的，總之找比較有規模的旅行社自然更安全」、「自己要參加來路不明旅行社的後果，我是不太相信上市上櫃旅行業者，會做這種勾當」。

旅行社 旅行團 南韓 飯店 消費 PTT 價錢 出國旅遊

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