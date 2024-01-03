曾締造1天50萬人造訪紀錄！京華城為何走下坡 網點4項「關鍵原因」

京華城在2001年盛大開幕，創下1天50萬人造訪的紀錄，亦曾是全世界最大的球體百貨。然而，後續經營情況逐漸走下坡，於2019年停止營運。有網友好奇京華城的落寞「走錯哪一步」，網友們整理出4點原因，包含動線不佳、周遭缺乏發展、交通不便及櫃位不吸引人。

一名網友在PTT八卦版以「京華城是走錯哪一步？」為題發文，提到京華城2001開幕時，其球體造型吸引許多人前往。然而，後續經營情況欠佳，許多樓層荒廢，為了搶救業績將部分樓層、店面改造成適合親子的空間，也曾希望靠捷運松山線的開通帶動人潮，但仍不敵虧損，於2019年熄燈，整體建築也已拆除，讓他好奇「京華城是走錯哪一步才會面臨這樣的局面？」

許多網友首先認為京華城內部動線不佳，很影響購物體驗，不會想再去第二次，「認真說，裡面動線爛到太多死角」、「那顆球只有外表好看，裡面不好走」、「看完晚場的電影出來，找不到出去的路」、「有逛過就知道啦，那動線超悲劇的」、「內部動線規劃太差硬要客人繞很多路」。

此外，緊鄰京華城的台北機廠久未活化，周遭缺乏發展，沒有吸引力，「地點問題，附近就有百貨，幹嘛特地到那」、「區域發展沒落的問題」、「本以為台鐵機廠搬遷後，整片土地重劃會發大財，早早去卡位，沒想到台鐵全區保留，一整個沒發展」、「區塊發展就不在這區啊，信義區那邊逛完」。

還有網友提到，京華城周遭交通相當不便，「交通很不方便」、「沒捷運很傷」、「交通太爛」、「松山線還是沒到啊」、「交通不便，隔壁家樂福也收了」、「太遠了啊」。

也有網友認為，京華城內的櫃位不吸引人，無法帶動人潮，「只有電影院能夠一戰」、「要眾多有名的餐廳進駐，人潮才會增加」、「早期招商內容不充實」、「要精品沒精品，要文創沒文創，要好餐廳沒好餐廳」、「裡面櫃位很爛，中南部某些比較大的家樂福，都還比他好逛」。

京華城歇業後，將改建為「京華廣場」，成為占地近5000坪的頂級商辦大樓，除了將進駐8-10家主題餐廳外，也規劃了多媒體展演空間。目前已於前年10月完成動土儀式，預計將於2026年完工。