洗碗機值得買？ 過來人狂推：搭配1家電更方便

「洗碗」被不少民眾認為是最討厭的家事之一，看著水槽內滿滿的碗盤，就容易讓人覺得心累。就有網友在PTT上表示，自己下班回到家後，都要花半小時洗碗，因此想購買一台洗碗機，發文詢問「現在用洗碗機的人多嗎？」

原PO透露，他近期因為每天煮飯，對需要清洗的盤子與鍋子越來越多一事，感到厭煩，因此想購買一台洗碗機。他指出，自己每天下班回家後，光洗碗就花了半小時，使他的放鬆時間被壓縮，於是好奇詢問「現在用洗碗機的人多嗎？大概要買多大啊？」希望獲得過來人建議。

貼文底下，網友們紛紛大讚洗碗機的實用性，「我有買啊，婚姻三寶」、「洗碗機真的有必要」、「用洗碗機快十年了，習慣後就回不去了」、「冬天水冰死，真的超感謝有買洗碗機」。還有網友點名「廚餘機」，並強調兩機搭配使用超方便，「洗碗機、廚餘機，標配」、「洗碗機加廚餘機，真的方便」。

另外，有內行人分享如何挑選與清潔洗碗機，「建議買大一些，鍋具隨便放都很佔位子，預算夠建議選有烘乾的」、「若小家庭4人又自煮，最少買個9人份吧，如果鍋子大就要再買大一點，連鍋子一起丟進去」、「洗碗機用了6年以上，只偶爾清洗濾網，機器內部一樣很乾淨 也沒異味」、「我一星期會拿濾網起來沖一沖而已，2～3星期用一顆清潔錠就好」、「我的洗碗機也不用怎麼清潔，就洗那個濾網而已，水垢丟檸檬酸進去跑一次就乾淨了」。