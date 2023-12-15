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「橘色惡魔」校服演出超吸睛 他發現制服設計藏玄機

聯合新聞網／ 綜合報導
日本京都橘高校吹奏樂部二度訪台，穿著橘高校制服演出相當亮麗吸睛。記者劉學聖／攝影
日本京都橘高校吹奏樂部二度訪台，穿著橘高校制服演出相當亮麗吸睛。記者劉學聖／攝影

橘色惡魔」二度來台，再度帶來「橘色旋風」，昨（14）日在國家音樂廳的演出，為本次出訪畫下圓滿句點。有網友發現，除了招牌橘色制服外，他們也穿著學校制服演出，他發現橘高校制服設計簡單，搭配領帶及領結相當簡潔好看，讓他疑惑「為什麼台灣的高中制服不流行領帶或領結？」

一名網友在Dcard發文提到，日本京都橘高校吹奏樂部這次到訪台灣演出，除了大眾熟悉的橘色制服外，他們也曾穿著橘高校的制服表演。原PO發現，橘高校的制服設計很單純，男生上半身為白上衣搭領帶，下半身著西裝褲；女生上半身則是白上衣搭領結，下班身著帶有格子圖案的裙子。

原PO認為，很多人抱怨台灣制服不好看，但對比橘高校，台灣高中制服普遍沒有打領帶或領結的習慣，讓他相當好奇，為何台灣高中制服不流行搭配領帶或領結？

對此，網友們認為，打領帶、領結前得將襯衫第一個扣子扣上，但台灣天氣溼熱，相當悶熱不舒服，「很熱，我上高中的時候制服第一顆扣子就沒扣過」、「我們高中制服也有領結（只有女生有），到最後因為太熱大家都只有綁一個單結而已，或是甚至都不綁」、「你是不是不知道打領帶領結有多難受？尤其是夏天的時候」、「現在天氣熱成這樣你是希望台灣學生每個都得濕疹是不是」。

不過，也有網友分享自身經驗，過去學校服儀規定嚴格，皮鞋、領帶、領結缺一不可，否則會被登記，「蠻多會管服儀的國高中都有（領帶、領結）喔」、「我宗教私立高中有領結，沒戴還會被登記哈哈哈」、「高職的時候唸的學校規定一定要繫蝴蝶結和腰帶，那三年穿制服的日子都覺得要被勒死」、「想當初我高中沒繫蝴蝶結被記警告，裙子沒有繫皮帶又一支警告」。

橘色惡魔 制服 日本

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