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女奧客堅持買7杯無糖木瓜牛奶 喝一口嫌「不好喝」要求退錢

聯合新聞網／ 綜合報導
木瓜營養價值高，和牛奶結合更成為美味好喝的飲品。圖／123RF
木瓜營養價值高，和牛奶結合更成為美味好喝的飲品。圖／123RF

雖說「顧客至上」，但不少人都仗著「有錢就是大爺」的心態而無理取鬧。有一名女網友分享朋友在飲料店遇到的奇葩客人，她說這名女客人買了7杯無糖的木瓜牛奶，半小時後竟跑回去店家抱怨不好喝，還要求退錢，讓女網友聽了超傻眼。

原PO在Dcard透露朋友在台中一家木瓜牛奶專賣店上班，日前有位女客人點了7杯無糖的木瓜牛奶，朋友好心提醒不加糖沒味道會不好喝，但對方仍然執意要無糖，沒想到半小時後，這名女客人跑回去抱怨不好喝，還要求退費。朋友告訴對方因為已離開半小時了，而且飲料商品基於個人衛生還有防疫問題，所以無法答應退費。

女客人不滿地表示自己只有把其中一杯打開蓋子用吸管喝一口而已，其他6杯都沒有開過，而且還沒有過7天鑑賞期，為何不能退6杯的錢？原PO的朋友不甘示弱地表示女客人的行為會影響公司的形象，讓其他客人以為他們把退貨的木瓜牛奶又拿來轉賣，除非已經發酸飄臭味，才可能退貨退款，不然飲料這種東西本來就沒人在退貨的，但對方不斷地盧，還放話要投訴朋友的店食安問題不合格、服務態度差。

原PO替朋友叫屈，認為一開始就已經先提醒不加糖飲料會不好喝，批評女客人的行為太過分，竟然還投訴服務態度，導致朋友被公司懲處降薪，讓原PO氣得說「這什麼公司啊？客人不是上帝，不要慣客人好嗎？」貼文也讓鄉民們很傻眼，「叫警察來就好了，真是什麼人都有」、「調降薪水違反了吧。換家工作，然後向勞工局檢舉。台灣服務業高層真的是自己養出一堆刁客，讓客人覺得自己可以為所欲為」。

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