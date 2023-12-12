在大陸都可以…她見台灣店家「1規定」直呼討厭 陸網驚：沒聽過顧客是上帝？

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聯合新聞網／ 綜合報導
在台灣，不少店家會有「禁帶外食」的規定，不過近日一位陸生卻對「台灣人為什麼這麼討厭帶外食」感到疑惑，更發文笑指這項規定「很討厭」。情境示意圖。圖／Ingimage
在台灣，不少店家會有「禁帶外食」的規定，不過近日一位陸生卻對「台灣人為什麼這麼討厭帶外食」感到疑惑，更發文笑指這項規定「很討厭」。情境示意圖。圖／Ingimage

在台灣，不少店家會有「禁帶外食」的規定，不過近日一位陸生卻對「台灣人為什麼這麼討厭帶外食」感到疑惑，更發文笑指這項規定「很討厭」。貼文曝光後在小紅書掀起討論，大陸網友直嘆「有句話是顧客是上帝」、「咱們大陸這點是真好」；不過也有網友緩頰表示「台灣不能帶就不帶唄，每個地方規定不一樣而已」。

一位陸生在小紅書上發文，表示自己在大陸很常帶著別間店的東西到另一家店坐著吃，也從來沒有被老闆說過，但來到台灣後，原PO卻發現不少店家會禁止攜帶外食，她並貼出一張照片，只見圖中的告示寫著「禁帶外食，飲料也不行」，更說明若要內用「請把您手上的外食、飲料放在外面桌上」。

原PO也指出，她曾經拿著一瓶優酪乳走進早午餐店，當時「店員感覺很不高興」，自己則沒有想太多，現在回想才推測「可能是因為他們家有寫禁帶外食？但我看到了就沒在那邊喝，只是覺得天氣熱放在車上會壞就拿著進去了」，對「禁帶外食」感到不解的她也直呼「台灣人為什麼這麼討厭帶外食啊」、「沒必要這樣吧！很討厭欸」。

該貼文引起兩岸網友熱議，不少大陸網友認同原PO，表示「看了評論區感覺咱們大陸這點是真好，這要是生活在台灣或者其他地方，不得既當孫子還得謝謝人家那種啊」、「這方面明明就是大陸法規更先進且人性化，很符合社會主義價值觀」、「有句話是顧客是上帝，有些人就是被情勒慣了，給你當顧客還要求一大堆」、「禁止吃外帶來的食物、必須所有人一起入座、飯店沒有責任打掃顧客的垃圾…顧客是上帝真是外國人提出來的嗎？更親近西方的港澳台怎麼消費者權益被壓制了這麼多」。

台灣網友則點出店家的疑慮，「因為你會用很少的消費佔用店家餐桌很長時間，店家減少收入」、「給人方便最後就會變成隨便，亂象叢生吃力不討好」、「消費是其中一個原因，主要是會有食安問題，如果食物中毒，難以判定是哪方的問題，也會有混和食用中毒的風險」、「如果你隨便帶外食，除了垃圾問題外，也會有萬一吃出問題的責任歸屬，怎麼看都是不帶外食是最佳解法」、「使用別人的場地環境，消費著自己帶來的東西？禁帶外食不是很正常嗎」。

兩方議論下，許多留言也緩頰指出，僅是文化、習慣的不同，「台灣不能帶就不帶唄，每個地方規定不一樣而已，就這麼一點小事吵成這樣啊」、「可能文化思想的差異吧，我也不理解為什麼要帶別人家的食物去另一家吃，感覺不是很尊重對方，既然人家有這樣的規矩，為什麼不能入鄉隨俗」、「我感覺是習慣差異，大陸確實不太管這個，（反正）你不讓帶我就吃別的店，大陸最不缺餐廳」。

一位陸生表示，自己在大陸「很常帶著別店的東西到另一家店坐著吃」，但來到台灣後，卻發現不少店家會禁止攜帶外食，對這點感到不解的她，在小紅書貼出一張寫著「禁帶外食，飲料也不行」告示。圖／截自小紅書
一位陸生表示，自己在大陸「很常帶著別店的東西到另一家店坐著吃」，但來到台灣後，卻發現不少店家會禁止攜帶外食，對這點感到不解的她，在小紅書貼出一張寫著「禁帶外食，飲料也不行」告示。圖／截自小紅書

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