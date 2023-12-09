女自稱網紅求穿海底撈制服 還逼店員「陪跳科目三」！ 誇張行徑曝光

近期大陸海底撈興起的「科目三」舞蹈挑戰引發諸多爭議，風波也因此延燒到台灣海底撈，許多台灣人到店消費也開始要求店員跳舞，讓店員怨聲連連。日前網路上又流傳一段兩名台灣海底撈店員大跳「科目三」的影片，不料卻遭同家店員指出，其中一名女生根本不是店員，在到店後不僅要求穿員工制服，還要店員一同跳舞錄製影片，引發爭議。

目前這段影片已在Instagram累積了161萬觀看次數，細看影片內容，兩名身穿海底撈制服的店員先是大喊「台灣海底撈申請出戰」，接著跳起「科目三」舞蹈，不過就有網友看出男店員似乎不太會跳，沒想到幾日過後，該店的店員表示，「實在看不下去了」，接著在留言區還原當日全貌。

店員透露，影片中左邊的女生自稱網紅，來店後不僅要求穿員工制服，還要店員陪同喊口號、跳舞，當下已告知她沒有人會跳，「發影片也不自己說清楚，不要為了紅造成店員的困擾，海底撈服務員已經很忙了，被妳拖了10、20分鐘，鍋底都快燒乾，當然隨便跳趕快走了」。

而該女也在個人Instagram上傳穿著海底撈制服跳「科目三」的影片，網友紛紛湧入留言區狂轟，「不是海底撈員工還硬要跟人家拿員工制服，還強迫另一個男店員一起跳耽誤人家」、「想跳可以自己跳，借制服還拉店員下去超不可取的」、「自己跳就算了，還要別人陪妳跳啥意思」、「當人家員工很悠閒嗎？」

此外，有網友在Dcard發文討論，表示一開始也覺得男店員舞步不練熟，看了留言才知道原來是被逼的，「那女生怎麼還好意思出來留言，還要求店員要借制服，這樣不會害店員被公司罵嗎？」網友對此回應，「留言還在罵男店員跳很爛，真的可悲，被逼著跳還要被笑」、「如果要讓一堆蝦妹屁孩在海底撈鬧，那我寧願發起拒吃海底撈，拒絕抖音行為活動」、「海底撈員工好可憐，還要被迫出來賣藝」。